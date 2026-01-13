消防界最高榮譽鳳凰獎 表揚77救災楷模

快訊

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
歡慶一年一度的消防節，內政部下午在台北舉行「114年鳳凰獎楷模表揚典禮」。行政院長卓榮泰出席致詞。記者林伯東／攝影
歡慶一年一度的消防節，內政部下午在台北舉行「114年鳳凰獎楷模表揚典禮」。行政院長卓榮泰出席致詞。記者林伯東／攝影

歡慶一年一度的消防節，內政部下午在台北舉行「114年鳳凰獎楷模表揚典禮」。行政院卓榮泰與內政部長劉世芳出席，頒獎表揚共77位在消防、義消、救護及志工領域有卓越貢獻的救災楷模，向守護國人安全的英雄致敬。

劉世芳強調，「鳳凰獎」代表消防界最高殊榮。本次獲獎者包含30位消防員、31位義消、15位志工及1位學術研究人員，展現了台灣防救災體系的堅韌實力與無私奉獻。

歡慶一年一度的消防節，內政部下午在台北舉行「114年鳳凰獎楷模表揚典禮」。行政院長卓榮泰（前中）與內政部長劉世芳（前右三）出席，頒獎表揚共77位在消防、義消、救護及志工領域有卓越貢獻的救災楷模。記者林伯東／攝影
歡慶一年一度的消防節，內政部下午在台北舉行「114年鳳凰獎楷模表揚典禮」。行政院長卓榮泰（前中）與內政部長劉世芳（前右三）出席，頒獎表揚共77位在消防、義消、救護及志工領域有卓越貢獻的救災楷模。記者林伯東／攝影
歡慶一年一度的消防節，內政部下午在台北舉行「114年鳳凰獎楷模表揚典禮」。行政院長卓榮泰（左）頒獎表揚鳳凰獎楷模。記者林伯東／攝影
歡慶一年一度的消防節，內政部下午在台北舉行「114年鳳凰獎楷模表揚典禮」。行政院長卓榮泰（左）頒獎表揚鳳凰獎楷模。記者林伯東／攝影

劉世芳 內政部 行政院 消防員 卓榮泰

