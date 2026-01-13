舊電毯該怎麼處理？ 環保局揭正解：分類丟錯恐罰6000元

冬季氣溫驟降，不少民眾趁機汰換家中電毯，但你知道舊電毯該怎麼丟嗎？對此，新北市環保局表示，電毯因結構特殊，不屬於可回收物品，應歸類為一般垃圾，可直接交由垃圾車清運即可，丟錯最高恐罰6000元以下罰鍰。

新北市環保局在臉書表示，電毯內含電線，外層由多種複合材質緊密結合而成，因難以拆解分類，不具回收價值，需歸類在一般垃圾。

新北市環保局進一步說明，等電毯確定冷卻後，直接裝進專用垃圾袋，並交給循線垃圾車即可，若電毯大到塞不下25公升專用垃圾袋，可以直接捆起來交給垃圾車。

新北市環保局提醒，若未依規定處理舊電毯，可依《廢棄物清理法》處新台幣1200元以上、6000元以下罰鍰，呼籲民眾正確分類，維持清運效率。