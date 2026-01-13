快訊

總統府旁騎士與行人爭道雙方一言不合爆口角 他亮戰術直刀下場慘了

矮個和巨人成北士科亮點！輝達星艦3.0將與金仁寶55高樓「強烈對比」

影／賴清德向鍾東錦打趣「都不來咬耳朵」 鍾回應：當然想咬但沒機會

舊電毯該怎麼處理？ 環保局揭正解：分類丟錯恐罰6000元

聯合新聞網／ 綜合報導
新北市環保局表示，電毯因結構特殊，不屬於可回收物品，應歸類為一般垃圾，可直接交由垃圾車清運即可。示意圖／Ingimage
新北市環保局表示，電毯因結構特殊，不屬於可回收物品，應歸類為一般垃圾，可直接交由垃圾車清運即可。示意圖／Ingimage

冬季氣溫驟降，不少民眾趁機汰換家中電毯，但你知道舊電毯該怎麼丟嗎？對此，新北市環保局表示，電毯因結構特殊，不屬於可回收物品，應歸類為一般垃圾，可直接交由垃圾車清運即可，丟錯最高恐罰6000元以下罰鍰。

新北市環保局在臉書表示，電毯內含電線，外層由多種複合材質緊密結合而成，因難以拆解分類，不具回收價值，需歸類在一般垃圾。

新北市環保局進一步說明，等電毯確定冷卻後，直接裝進專用垃圾袋，並交給循線垃圾車即可，若電毯大到塞不下25公升專用垃圾袋，可以直接捆起來交給垃圾車。

新北市環保局提醒，若未依規定處理舊電毯，可依《廢棄物清理法》處新台幣1200元以上、6000元以下罰鍰，呼籲民眾正確分類，維持清運效率。

環保局 垃圾車 廢棄物

延伸閱讀

主子小心！好市多貓抓盆暗藏危險物品 飼主嚇壞：一定要檢查

士林夜市砸1億整修有救？網揭「回不去」致命傷：有錢人才去

悲劇了！他護照內頁被蓋「吉伊卡哇」印章 外交部曝嚴重後果

墾丁為何輸給沖繩？她列2關鍵致命傷 全網點頭

相關新聞

我應該死了！想跳懸崖、滾雪坡 知名登山家呂忠翰揭恐怖瀕死經驗

「終於知道，為什麼登山的人會突然跳懸崖、滾雪坡，我當時就有這樣的想法。」國內知名登山家呂忠翰（阿果）回憶起，2022年5...

勞動部砸5.84億降職災 第二波鎖定廠場火災爆炸、中小企業

勞動部去年底啟動為期3年的「強化職場減災行動計畫」，投入5.84億元，首波鎖定營造業，今進一步公布第二波減災重點，聚焦災...

流感預計1月下旬進入流行期 公費疫苗剩下17.9萬劑

疾管署今表示，目前仍值呼吸道傳染病好發季節，加以尾牙聚會活動及臨近春節連假國內外旅遊頻繁，疾病傳播風險高，尤其長者及慢性...

煮麵水總溢出？家事達人「1密技」讓爐台乾乾淨淨

煮麵看似簡單，但很多人都有相同困擾，常常一不小心水滾就溢出鍋外、濺得到處都是，爐台變得一團亂，還得忙著擦桌面、清理流到地上的水和泡泡。家事達人陳映如在臉書粉專「陳映如－Sona Queen的生活筆記本」分享了一個簡單小技巧，只要一小匙奶油或少量沙拉油，就能有效預防煮麵水溢出。

高鐵台南站旅客落軌台南-左營停駛 中午12時54分恢復正常營運

高鐵今發生旅客落軌意外，高鐵公司表示，今日1307車次抵達台南站時，有旅客衝撞該列車，發生落軌，該列車台南至左營停駛，並...

獨／社福人事異動 衛福部保護司長張秀鴛本周退休 副司長郭彩榕接任

衛福部社政系統人事傳出異動，現任衛福部保護司長張秀鴛，今年1月15日屆齡退休，職缺將由副司長郭彩榕接任，1月16日生效。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。