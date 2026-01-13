快訊

矮個和巨人成北士科亮點！輝達星艦3.0將與金仁寶55高樓「強烈對比」

影／賴清德向鍾東錦打趣「都不來咬耳朵」 鍾回應：當然想咬但沒機會

悲劇了！他護照內頁被蓋「吉伊卡哇」印章 外交部曝嚴重後果

北部民眾「快曬太陽」！粉專示警下周濕冷空氣挑戰寒流

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
下周冷空氣可能要換濕冷型態了。本報資料照片
下周冷空氣可能要換濕冷型態了。本報資料照片

北部民眾趕快出去曬太陽，把握這幾天好天氣，因為下周下一波冷空氣可能屬於濕冷型。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天指出，下一波強冷空氣，預計在下周二(20日)開始南下，而且越後面越寒冷，強度初估可達強烈冷氣團，甚至挑戰寒流，屬性為先濕冷後轉乾冷的類型，天氣不盡理想，影響時間長，會相當不好受。這個趨勢目前相當穩定，但還有些微調整空間，北台灣民眾好好把握本周相對舒服的天氣。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

冷氣團 寒流

延伸閱讀

擋寒流「暖暖包」用完怎處理？ 全台唯這縣市歸類可回收垃圾

寒流來襲當心「腳中風」 桃園8旬男電毯取暖燙傷險截肢

波寒流達標凍全台 白天氣溫回升逛街見人潮

寒流必備不是浴缸？過來人推「1洗澡神器」：躺地板都不冷

相關新聞

勞動部砸5.84億降職災 第二波鎖定廠場火災爆炸、中小企業

勞動部去年底啟動為期3年的「強化職場減災行動計畫」，投入5.84億元，首波鎖定營造業，今進一步公布第二波減災重點，聚焦災...

流感預計1月下旬進入流行期 公費疫苗剩下17.9萬劑

疾管署今表示，目前仍值呼吸道傳染病好發季節，加以尾牙聚會活動及臨近春節連假國內外旅遊頻繁，疾病傳播風險高，尤其長者及慢性...

煮麵水總溢出？家事達人「1密技」讓爐台乾乾淨淨

煮麵看似簡單，但很多人都有相同困擾，常常一不小心水滾就溢出鍋外、濺得到處都是，爐台變得一團亂，還得忙著擦桌面、清理流到地上的水和泡泡。家事達人陳映如在臉書粉專「陳映如－Sona Queen的生活筆記本」分享了一個簡單小技巧，只要一小匙奶油或少量沙拉油，就能有效預防煮麵水溢出。

高鐵台南站旅客落軌台南-左營停駛 中午12時54分恢復正常營運

高鐵今發生旅客落軌意外，高鐵公司表示，今日1307車次抵達台南站時，有旅客衝撞該列車，發生落軌，該列車台南至左營停駛，並...

獨／社福人事異動 衛福部保護司長張秀鴛本周退休 副司長郭彩榕接任

衛福部社政系統人事傳出異動，現任衛福部保護司長張秀鴛，今年1月15日屆齡退休，職缺將由副司長郭彩榕接任，1月16日生效。...

下波濕冷空氣不排除達強烈冷氣團等級 他指這幾天最凍

把握這幾天好天氣，下周下一波冷空氣南下恐轉濕冷。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，下一波...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。