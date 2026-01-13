流感預計1月下旬進入流行期 公費疫苗剩下17.9萬劑

快訊

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
疾管署發言人林明誠今說明，類流感門急診就診計9萬1842人次，較前1周上升9.6%，而國際多國有下降趨勢但仍在流中，預期近一周國內傳播風險會漸漸上升，預計1月下旬會上升，農曆年前後進入流行期。記者翁唯真／攝影
疾管署今表示，目前仍值呼吸道傳染病好發季節，加以尾牙聚會活動及臨近春節連假國內外旅遊頻繁，疾病傳播風險高，尤其長者及慢性病患等高風險對象影響甚鉅。疾管署發言人林明誠今說明，類流感門急診就診計9萬1842人次，較前1周上升9.6%，而國際多國有下降趨勢但仍在流中，預期近一周國內傳播風險會漸漸上升，預計1月下旬會上升，農曆年前後進入流行期。

依據疾管署監測資料顯示，今年第1周類流感門急診就診計9萬1842人次，較前1周上升9.6%；另近7日新增23例流感併發重症病例3例H1N1、19例H3N2、1例B型，及3例死亡均H3N2。

依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。本流感季累計441例重症病例118例H1N1、317例H3N2、1例A未分型、5例B型，及86例死亡24例H1N1、60例H3N2、1例A未分型、1例B型，其中重症病例以65歲以上長者占64%及具慢性病史者占83%為多，88%未接種本季流感疫苗

全球活動度上升，鄰近國家日本、韓國近3周呈下降趨勢，惟仍處流行期；西/東南亞、歐、北非、北/中美洲及加勒比海地區陽性率高且流感活動上升，全球主要流行型別為A（H3N2），惟南美洲以A（H1N1）pdm09為主。

防疫醫師林詠青說明，北部60多歲男性未接種本季疫苗，有B肝、高血壓高血脂，且有咳嗽虛弱等狀況，經就醫確診A流並服用口服抗病毒藥，不過症狀未改善，出現食慾下降下肢水腫 ，到急診有黃疸、抽血白血球發炎、黃膽肝指數上升還有肺炎肝硬化等狀況，經抗生素治療住院，仍有呼吸喘等症狀未改善，住院4周於1月上旬過世，死因為流感肺炎併發急性呼吸窘迫。

林詠青也說，年輕30多歲男性，有肥胖、高血壓等症狀，也未接種疫苗，1月初發燒咳嗽，診所就醫感冒吃藥治療，後續又出現高燒、胸痛、呼吸喘、全身痛等症狀，急診快篩確診A流， 後續發現胸部有雙側肺炎、流感併發肺炎呼吸衰竭敗血症治療，目前住院1星期持續治療中，病況穩定已移除氣管內管。

林詠青提醒，2例都是潛在疾病肥胖狀況，且是要接種未接種疫苗對象，目前還剩下18萬劑疫苗，提醒高風險慢性病應接種，流感還是會持續上升，目前未到最高點。

林明誠說，截至今年1月12日，公費流感疫苗接種數約664.8萬人次，全國疫苗尚餘約17.9萬劑，新冠疫苗接種累計約159.8萬人次，其中Novavax疫苗接種約4.1萬人次。

流感疫苗

