拓新南向版圖 越南大型醫療體系赴北醫附醫取經

台灣醫療軟實力再拓新南向版圖，台北醫學大學附設醫院今天舉辦研討會，越南大型醫療體系「紅玉集團」高階主管率團，觀摩高階癌症與精準醫療的臨床應用，實踐醫療無國界。

北醫附醫透過新聞稿分享交流成果。北醫附醫院長施俊明指出，醫學教育與臨床示範向來是北醫附醫國際交流的核心項目，雙方自2024年12月簽署雙邊合作備忘錄後，此次參訪是落實合作的重要里程碑。

為了讓遠道而來的越南醫療團隊不虛此行，北醫附醫特別規劃具教學導向的參訪行程。北醫附醫副院長王偉表示，內容涵蓋大腸直腸及泌尿科的機械手臂應用、進階腹腔癌治療、放射腫瘤流程、心臟介入治療及內視鏡脊椎手術等。

此外，這次活動亦安排專題分享與臨床教學交流，由台北癌症中心團隊說明癌症診療策略與臨床路徑設計，並由基因遺傳專業人員介紹基因檢測在腫瘤治療決策中的應用，突顯精準醫療於臨床教學與病人照護上的價值。

新聞稿中轉述，紅玉集團代表表示，北醫附醫在癌症治療與臨床教育的經驗高度成熟且制度化，此行收穫豐富，將成為越南未來推動高階醫療服務的重要參考，對台灣醫療的嚴謹與創新留下深刻印象。

王偉強調，這場研討會不僅是技術交流，更是專業價值的輸出。北醫附醫未來將持續深耕亞太地區，透過與紅玉集團的緊密合作，將台灣優質的醫療軟實力推向國際，為亞太人才培育貢獻心力，實踐醫療無國界的願景。