下波濕冷空氣不排除達強烈冷氣團等級 他指這幾天最凍

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天指出，下周下一波冷空氣南下恐轉濕冷。本報資料照片
把握這幾天好天氣，下周下一波冷空氣南下恐轉濕冷。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，下一波冷空氣預估下周一（19日）起逐漸南下，溫度自20日起大幅下降，預估21-24日之間最為寒冷，有達冷氣團或強烈冷氣團等級機會，且這波為濕冷空氣。

吳聖宇指出，下一波冷空氣預估下周一起逐漸南下，真正比較明顯的降溫預估從下周二(20日)開始，下周三至周五(21-23日)達到高峰，下周六(24日)強度才會稍減弱，下周日(25日)逐漸開始反彈回升。

吳聖宇指出，這波冷空氣在低層到中高層水氣都較多情況下，預估台灣附近20日起至23日可能有一段較偏濕冷天氣，迎風面北部、東半部容易有短暫陣雨，中南部雲量偏多，山區也會有短暫陣雨，高山地區降雪機會偏高，值得注意後續預報發展。溫度20日起大幅下降，預估21-24日之間最為寒冷，有達冷氣團或強烈冷氣團等級機會，25日才會較為回溫。

此外，菲律賓東南方海面熱帶擾動91W逐漸發展，吳聖宇說，可能周四到周五發展為熱帶性低氣壓或輕度颱風（今年第1號颱風洛鞍），預估未來在菲律賓東方海面逐漸轉向東北移動，離台灣較遙遠，不會有直接影響，外圍水氣可能在周日到下周一(18-19日)到巴士海峽、台灣東南方海域，對陸地上天氣影響有限。

吳聖宇指出，今東北季風稍增強，乾空氣移入，各地晴到多雲。北部、東北部白天高溫19-22度，中部及花東22-25度，南部25-27度。但今晚到明清晨仍要注意輻射冷卻低溫，中北部、東北部都市地區低溫11-14度，空曠地區低溫仍在10度以下，南部及花東都市地區低溫14-17度，空曠地區低溫12度或以下。

吳聖宇表示，明起到周六整體水氣偏乾，東半部可能有局部短暫陣雨機會，西半部大致多雲到晴，預估周日(18日)東北季風下午到晚間逐漸開始增強後，迎風面天氣才會有變化。溫度方面，各地白天高溫逐漸回升，北部、東北部22-24度，中部及花東24-26度，南部有機會回升到25-28度，但夜晚清晨仍有機會出現較低溫度，中北部、東北部空曠地區，在輻射冷卻作用配合下，仍有可能出現10-12度甚至10度以下低溫，南部及花東空曠地區12-14度或以下。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

