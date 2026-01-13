下午3點特別想吃甜食？ 醫揭警訊：不是嘴饞害的

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
不少上班族一到下午3點左右，就開始精神渙散、注意力下降，還會特別想吃甜食提神。示意圖／ingimage
不少上班族一到下午3點左右，就開始精神渙散、注意力下降，還會特別想吃甜食提神。營養功能醫學醫師劉博仁指出，這種「下午低潮」往往不是意志力不足，而是身體內部的血糖調節機制與腎上腺皮質醇分泌出現失衡，正透過疲累與想吃甜的訊號提醒你「能量快撐不住了」。

劉博仁在臉書分享門診經驗，一名患者長期在下午出現腦袋昏沉、情緒煩躁的狀況，工作效率明顯下滑，必須喝含糖飲料或吃甜點才能撐過去，甚至因此自責缺乏自制力。經評估後發現，真正的問題並非嘴饞，而是血糖與壓力荷爾蒙的調控出現劇烈波動。

劉博仁解釋，午餐內容若以大量精緻澱粉為主，餐後血糖會快速上升，胰臟隨即分泌大量胰島素來調節，但有時反而讓血糖在餐後約2到3小時內下降過快，形成所謂的「反應性低血糖」。當血糖過低，大腦會判定能量不足，自然會驅使人尋找能快速吸收的糖分，於是甜食成為最直接的選項。

除了血糖起伏，另一個關鍵因素是腎上腺分泌的皮質醇。劉博仁指出，正常情況下，皮質醇在早晨達到高峰，幫助身體應付白天的挑戰，之後逐漸下降；但現代人長期承受工作壓力、睡眠不足，腎上腺容易過度負荷，導致下午皮質醇下降過快，無法維持足夠的血糖與血壓。此時攝取高糖食物，會短暫刺激多巴胺與皮質醇分泌，讓人誤以為精神恢復，實際上卻是在提前消耗身體的能量，長期只會加深疲勞循環。

若想改善下午容易疲累、頻繁想吃甜食的狀況，劉博仁建議可從午餐吃法開始調整。進食時先攝取蛋白質來源，如肉類、魚類或蛋，再補充蔬菜與膳食纖維，最後才吃澱粉，有助於延緩血糖上升速度，讓能量供應更穩定。下午若真的感到飢餓，可選擇無調味堅果、85%以上黑巧克力或無糖豆漿，避免含糖飲料帶來的血糖震盪。

此外，他也提醒，午後精神不濟時，不妨先暫時離開座位，進行幾分鐘的伸展或深呼吸，有時大腦需要的不是糖分，而是氧氣與短暫的休息。下次再出現「非吃甜不可」的念頭，或許可以先停下來，聽聽身體真正想傳達的訊息。

