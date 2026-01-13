非巧合！5原因冬天老人易跌倒 醫示警：保暖做錯風險更高

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
冬天老人特別容易跌倒有5大原因。示意圖／ingimage
天氣變冷，長者跌倒意外頻傳，胸腔暨重症專科醫師黃軒今（13）日在臉書發文指出，冬天確實是老人跌倒與骨折的高峰期，這並非巧合，而是有明確醫學根據的事實。他分享臨床與急診觀察，強調冬季會同時啟動多項跌倒風險，讓長者處於更危險的環境中。

黃軒醫師說明，首先是低溫會讓肌肉與關節變得僵硬，神經肌肉反應速度下降，導致步伐變慢、變小，一旦失去平衡往往來不及反應。研究顯示，低溫確實會降低反射速度，增加跌倒風險。

其次，冬天交感神經活化，血管收縮，血壓波動變大，長者在起床、站立或如廁時，容易出現姿勢性低血壓而頭暈，一暈就可能跌倒。相關研究也指出，冬季與姿勢性低血壓及跌倒風險上升有關。

第三是居家環境的「隱形危機」。冬天早晚溫差大，地板容易潮濕，浴室、磁磚、地毯邊緣都可能變得濕滑，加上只穿襪子或絲襪行走，宛如在「溜冰場」上活動。黃軒提醒，多數老人跌倒其實發生在家中，且是在看似安全的地方。

此外，冬季穿著方式也可能增加風險。厚重外套會改變身體重心，過長的睡褲容易踩到，光滑拖鞋或僅穿襪子行走，都可能讓長者更容易滑倒。若保暖方式不當，反而會提高跌倒機率。

黃軒也特別點出「半夜上廁所」是冬天最大的地雷情境。天冷不想開燈、沒穿鞋、血壓變化加上地板濕滑，都是常見的危險因子。研究顯示，夜間如廁正是老人跌倒最常見的時刻之一。

他進一步指出，冬天跌倒的後果往往更為嚴重，容易導致髖部骨折，進而引發臥床、肺炎、血栓，甚至失能與長期照護問題。統計也顯示，長者髖部骨折後一年內的死亡率明顯上升，一次跌倒，可能讓生活品質急轉直下。

對此，黃軒提出「冬天防跌5重點」，包括穿著防滑、有後跟的鞋子，褲長不超過腳踝，外套保暖但以輕便為原則，半夜起身一定先穿鞋，以及浴室與床邊優先做好止滑措施。

他最後提醒，冬天不只是冷，而是一個讓老人同時「慢、滑、暈、重」的季節。跌倒並非命運使然，很多時候，只是少了一個提醒，或少了一雙合適的鞋。

冬天老人特別容易跌倒的5大原因：

天冷導致肌肉僵硬、反應變慢

血壓波動大，容易頭暈

地板變滑，卻不易察覺

冬季穿著方式增加風險

半夜上廁所成為最大地雷

冬天防跌5重點：

穿防滑、有後跟的鞋子

褲長不超過腳踝，避免拖地

外套保暖即可，避免過於厚重

半夜起身一定先穿鞋再走動

浴室、床邊優先加強止滑措施

