孤獨死受矚 衛福部：補助地方設Call Center全天運作

中央社／ 台北13日電

老人孤獨死議題受矚目，衛福部政務次長呂建德今天說，除了偵測外，後端有人能「接球」很重要，因此會補助地方政府成立Call Center，24小時運作，若有緊急狀況趕快通知消防局等。

中國一款名為「死了麼」的應用程式因直白名稱爆紅，若用戶連續多日未簽到，系統將在次日自動向緊急聯絡人發送郵件提醒，部分功能還可連結智慧手環監測生理體徵，觸發緊急預警。

呂建德今天出席老人福利推動聯盟「愛因有您而延續共團圓」活動前接受媒體聯訪表示，有APP很好，但以他過去擔任台中市政府社會局局長的經驗，偵測完後，後端有人能「接住」很重要，因此會補助各地方政府成立Call Center，可以透過委外招標等方式委託保全公司等成立，24小時運作。

呂建德舉例，一旦有獨居老人按下緊急求救鈴等相關緊急狀況，若需要破門而入、送醫或昏迷等，可趕快通知消防局、衛生局或村里長，這就是接球後趕快發球，也是最重要的服務銜接。

呂建德表示，針對獨居且困苦的老人，總統賴清德也有提到，可以媒合有愛心的建商，協助修繕房屋。

針對社工是否會加薪。呂建德說，社工屬於社會安全網一部分，有關薪資與人員等，賴總統都會全力支持，衛福部也會做相對應調整。

