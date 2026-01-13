台鐵3車站公廁求救裝置無警報聲 消保處查核後改善

快訊

中央社／ 台北13日電

行政院消費者保護處查核14處軌道車站及機場等消費場所緊急救護設備及求救裝置，今天公布結果，台鐵3車站公廁求救裝置無警報聲，2處車站AED警鈴未正常運作，目前已完成改善。

消保處發布新聞稿，高鐵、台鐵車站、捷運站等交通要衝有大量人流出入，倘民眾有身體不適等使用需求時，如緊急救護設備自動體外心臟電擊去顫器（AED）或緊急求救裝置無法正常運作，恐成為民眾人身安全隱憂。

消保處於114年10月至11月，前往台北市、新北市、桃園市、新竹縣、雲林縣、台南市及高雄市的機場、高鐵站、台鐵車站、捷運站等交通要衝消費場所，聯合查核自動體外心臟電擊去顫器（AED）緊急救護設備與安全維護裝置，共查核14處。

在安全維護裝置部分，消保處說有3處台鐵車站的公共廁所緊急求救裝置觸動時無警報聲，包括：板橋車站、竹北車站、新營車站。

在AED部分，消保處說，14處場所都有設置，但台鐵有2處的AED警鈴未正常運作，包括：竹北車站、斗南車站。

其他AED的缺失，還有11處指示標示不符規定，包括：台北松山機場、台鐵板橋車站、高鐵桃園站、桃園國際機場、高鐵新竹站、台鐵竹北車站、高鐵雲林站、台鐵斗南車站、高鐵台南站、台鐵新營車站、高雄國際機場，不符項目為指示標示顏色非紅色、離地高度不足、重要入口處未設AED指示標示。

另有9處AED網路資料登錄不完整，包括：台鐵板橋車站、高鐵桃園站、桃園國際機場、高鐵新竹站、台鐵竹北車站、高鐵雲林站、台鐵斗南車站、高鐵台南站、台鐵新營車站。

還有2處場所平面圖未標示AED位置，分別是桃園國際機場、台鐵竹北車站。

消保處說，涉及違規缺失者，已請主管機關要求營運單位改善，目前都已改善完成。

