冬天洗澡太久反而傷身？醫提醒淋浴5分鐘就好 小心洗出胸悶

聯合新聞網／ 綜合報導
天氣一轉冷，不少人洗完澡後反而開始全身乾癢，甚至越抓越不舒服。示意圖／ingimage
天氣一轉冷，不少人洗完澡後反而開始全身乾癢，甚至越抓越不舒服。示意圖／ingimage

天氣一轉冷，不少人洗完澡後反而開始全身乾癢，甚至越抓越不舒服。胸腔暨重症醫師黃軒提醒，冬天本來就因為流汗減少、皮脂分泌下降，皮膚的保護力會變弱，如果洗澡太頻繁、水溫過高，或使用清潔力太強的產品，反而容易把僅存的皮脂一併洗掉，導致乾燥與搔癢問題加劇。

黃軒在臉書發文指出，寒冷環境下，皮膚天然屏障修復速度變慢，一旦皮脂膜被破壞，短時間內難以恢復，就可能出現醫學上所稱的「缺脂性皮膚炎」，常見症狀包括皮膚乾裂、脫屑與持續搔癢，嚴重時甚至影響睡眠品質。他也提醒，洗澡時間過長或長時間泡澡，可能讓皮膚水分大量流失，對部分族群來說，還可能出現胸悶或循環不適的情況。

至於冬天該怎麼洗，黃軒建議從日常習慣調整做起。首先是控制洗澡時間，淋浴建議落在5到10分鐘內，泡澡則不宜超過20分鐘，水溫最好不要高於40度，清洗時也避免用力搓洗，以免傷害角質層。其次是洗澡頻率，多數人在乾冷季節不必天天洗澡，約2到3天一次即可；若因運動或出汗較多需要每天清洗，也應縮短時間並加強保濕。

在清潔產品選擇上，乾性或敏感肌膚族群應避免使用皂基或去油力過強的沐浴用品，改用溫和、滋潤型產品；若皮膚狀況穩定，有時僅以清水沖洗即可。洗完澡後的保養同樣關鍵，醫師建議把握洗後短時間內、皮膚仍微濕時，立即塗抹身體乳液，有助於鎖住水分、修復皮膚屏障，成分可選擇含有甘油、尿素或神經醯胺者。

除了外在保養，黃軒也提醒，冬天不妨從飲食著手，適量攝取富含不飽和脂肪酸的食物，如魚油或堅果，有助於皮膚健康。整體而言，冬季皮膚照護的重點不在「洗得多乾淨」，而是避免過度清潔，給皮膚足夠的修復時間，才能真正減少乾癢困擾。

