今年步入超高齡社會 衛福部朴子醫院動土興建住宿式長照機構提升服務
因應高齡社會的快速發展及長期照顧服務需求持續增加，衛福部朴子醫院今於嘉義縣六腳鄉舉行「六腳住宿式長照機構興建工程動土典禮」，六腳住宿式長照機構預計於民國117年5月啟用，提供100床服務量能，衛福部指出，投入後將有效提升嘉義縣整體長照服務涵蓋率，強化南部地區長照資源配置。
長照3.0今年已正式啟動，目前長照服務涵蓋率自106年20.3% 提升至114年6月的89.9%；服務人數自105年9萬人成長至114年6月近83萬人；全國長照服務據點數已近1萬5600處。
衛福部醫福會副執行長王裕煒說，朴子醫院長期肩負公立醫院守護偏鄉健康的使命，未來住宿式長照機構營運後，將透過醫院醫療專業的支援，提供長者更完整的照護服務，包括就醫協助、居家護理、機構安寧照顧及跨專業整合服務等。同時也將持續深化社區外展，如健康講座、衛教諮詢、申請社區關懷據點及社區活動參與等，達成機構照護、社區支持與急性醫療服務的整體連結。
朴子醫院六腳住宿式長照機構的照護與營運目標，著重於促進長者身心功能活化、延緩失能失智進程及減輕家庭照顧壓力，並以「家屬放心、長者安心」為服務核心。透過醫療與長照跨專業團隊合作，提供尊嚴、安全且具品質的生活照護，協助長者在熟悉的在地環境中健康老化、幸福長居。
服務特色方面，將以個案機能促進及身心活化為主軸，規劃符合不同失能程度與生活文化的多元課程，將長者的生活機能活化落實到日常的活動中。藉由醫院完善的醫療支援體系，可即時提供個案所需的醫療與照護服務，展現醫療可近性的核心優勢。同時也將積極運用在地及高齡人力，創造就業機會，帶動社區合作，共同建構更完善的長照支持網絡。
