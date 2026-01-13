徐若瑄揪好友做公益 演出服、私服競標助罕病

快訊

中央社／ 台北13日電

藝人徐若瑄攜手舒淇、王心凌、賈靜雯、林心如與陳怡蓉，捐出55件表演服與精品私服，即起在Yahoo進行公益義賣，義賣所得捐贈予罕見疾病基金會，提供實質的醫療與生活援助。

罕見疾病多為慢性且複雜的病程，病友與家庭在診斷、治療與日常照護過程中，往往面對龐大醫療負擔與長期心理壓力。罕見疾病基金會長期關注病友需求，透過醫療補助、社工關懷、生活支持與病友倡議等多元服務，陪伴病友在不同人生階段獲得必要的支持。

作為罕病基金會長期公益夥伴之一的徐若瑄自2004年起便在Yahoo拍賣創立「IRON V明星二手商品」公益帳號，今年擴大號召，集結舒淇、王心凌、賈靜雯、林心如與陳怡蓉等藝人，捐出55件珍貴的表演服與精品私服，即日起至1月18日將於Yahoo拍賣進行公益競標活動。

罕病基金會今天透過新聞稿分享，這次義賣所得扣除管銷成本後將全數捐贈予「罕見疾病基金會」，罕病家庭協助醫療照護。這次「衣起把愛傳下去」公益活動亮點，包含徐若瑄2026跨年表演服、王心凌演唱會經典的「幻彩層次紗洋裝」，及多件國際精品禮服與配件。

這次公益競標義賣重點單品清單，有徐若瑄2026跨年表演服、2022年「VIVILAND」MV表演服，共8件；王心凌：「CYNDILOVES2SING愛‧心凌」巡迴演唱會 藍色雲朵層次洋裝，共5件；林心如GUCCI喀什米爾羊毛衣、國際精品私服，共20件。

另外，還有賈靜雯的VICTORIA BECKHAM黑色露側肩魚尾裙擺小禮服，共10件；舒淇提供EMPORIOARMANI絲質花朵灰珠造型項鍊、影后級配飾，共7件；陳怡蓉則是Hermès小枕包掛飾，共5件。

「每一件衣服都承載過我們的努力與回憶，希望匯聚眾人的心力，讓愛循環，為罕病病友帶來更多希望。」徐若瑄表示，誠摯邀請大眾共同參與，一起把愛傳下去。透過Yahoo拍賣的透明競標機制，讓粉絲的收藏行為直接轉化為病友的醫療補助。

