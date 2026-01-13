快訊

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
林園沿海路店消費滿額，即可獲得三麗鷗家族「束口便當袋」1個。圖／藏壽司提供
林園沿海路店消費滿額，即可獲得三麗鷗家族「束口便當袋」1個。圖／藏壽司提供

來自日本的「藏壽司」，即將於1月27日正式於高雄開設「林園沿海店」，將會是品牌第62間、林園第一間分店，並預計於1月20日開始試營運。為慶祝新店開幕，限時可享「9折」優惠，另有消費滿額送三麗鷗家族「束口便當袋」。

全新「林園沿海路店」採獨立街邊店型態，並附設專屬停車場，店址位於沿海路，緊鄰熱鬧的鳳林與東林兩大商圈，除可服務林園在地居民外，也方便高雄南區與屏東沿線的客群就近享用藏壽司。為歡慶新店盛大開幕，1月20日至2月2日期間，凡到店用餐並完成官方社群追蹤與指定打卡任務，整筆訂單即享「9折」優惠。此外，1月20日起，至林園沿海路店消費滿1,200元並完成社群任務，即可獲得三麗鷗家族「束口便當袋」1個，共有三麗鷗家族、酷洛米與人魚漢頓等3款設計，限量300份，送完為止。

除此之外，藏壽司「香菇天婦羅」在1月正式回歸，每份60元。藏壽司也同步祭出3款限定新品，包括「豬肉薑絲烏龍麵（溫）」、「炙烤塔塔醬鮭魚」、「鮮蝦佐千島沙拉醬」、「蟹肉鮭魚卵海苔包」等多款新品，每份40～130元。

藏壽司開設全新「林園沿海路店」，並享限時9折優惠。圖／藏壽司優惠
藏壽司開設全新「林園沿海路店」，並享限時9折優惠。圖／藏壽司優惠
藏壽司「香菇天婦羅」正式回歸，並有多款限定新品登場。圖／藏壽司提供
藏壽司「香菇天婦羅」正式回歸，並有多款限定新品登場。圖／藏壽司提供

連續14天享9折優惠！高雄林園首間「藏壽司」　開幕再送三麗鷗便當袋

來自日本的「藏壽司」，即將於1月27日正式於高雄開設「林園沿海店」，將會是品牌第62間、林園第一間分店，並預計於1月20...

