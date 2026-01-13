大陸冷氣團挾空汙 今午後空品亮橘燈

快訊

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
今日大陸冷氣團南下，境外汙染物於午後將隨之移入影響我國空氣品質，空氣品質可達橘色提醒等級。圖／聯合報系資料照片
根據環境部最新觀測資料、中央氣象署氣象預報及空氣品質模式模擬資料顯示，今日大陸冷氣團南下，境外汙染物於午後將隨之移入影響我國空氣品質，空氣品質可達橘色提醒等級，不良空品可能持續至17日。

環境部表示，昨日上海至山東一帶PM2.5及PM10小時濃度分別約40至90微克/立方公尺及70至110微克，汙染物持續累積，預估今日午後境外汙染物將伴隨大陸冷氣團移入，北部地區PM2.5及PM10小時濃度可能分別達25至40微克及50至90微克，境外汙染物隨東北風往南移動，全台空氣品質為普通至橘色提醒等級。

環境部指出，預計14日午後境外汙染趨緩，中部以北空氣品質逐漸改善至普通等級；南部地區因位處下風處，風速弱、擴散條件不佳，境外汙染物與本地污染物持續累積，預估橘色提醒等級將持續至17日，18日空品可望好轉至普通等級。，民眾外出時應留意空氣品質變化。

