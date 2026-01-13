大陸冷氣團挾空汙 今午後空品亮橘燈
根據環境部最新觀測資料、中央氣象署氣象預報及空氣品質模式模擬資料顯示，今日大陸冷氣團南下，境外汙染物於午後將隨之移入影響我國空氣品質，空氣品質可達橘色提醒等級，不良空品可能持續至17日。
環境部表示，昨日上海至山東一帶PM2.5及PM10小時濃度分別約40至90微克/立方公尺及70至110微克，汙染物持續累積，預估今日午後境外汙染物將伴隨大陸冷氣團移入，北部地區PM2.5及PM10小時濃度可能分別達25至40微克及50至90微克，境外汙染物隨東北風往南移動，全台空氣品質為普通至橘色提醒等級。
環境部指出，預計14日午後境外汙染趨緩，中部以北空氣品質逐漸改善至普通等級；南部地區因位處下風處，風速弱、擴散條件不佳，境外汙染物與本地污染物持續累積，預估橘色提醒等級將持續至17日，18日空品可望好轉至普通等級。，民眾外出時應留意空氣品質變化。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言