「發財水」成農曆年前最熱門理財儀式 這家銀行搶先發放

農曆新年將至，想在火馬年討個好兆頭，到銀行領個「發財水」放在財位，是每年都要的「儀式感」。

滙豐銀表示，即日起只要蒞臨全台滙豐銀行分行辦理業務，便有機會獲得超夯的馬年限量招財幸運禮，包含經過金庫加持，助客戶招財開運限量38,888瓶的發財水，以及燙金質感設計，呈現滙豐守護神獅子的福氣滿滿紅包袋，助大家在新的一年增添福運，匯聚財氣。

永豐銀行表示，新春推出開運「馬年四寶」，預計春節前於全台125家分行，每日各發送限量88瓶發財水、預計送出逾3萬瓶，民眾在農年過年前三天就可到臨櫃領取，此外，營業大廳也將提供二款發財糖、為客戶添福氣。