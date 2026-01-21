一入口就懂的差別：汀士頓雪莉桶，帶來奶油般的 4D 極致體驗

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

年節將近，餐桌上的菜色愈來愈講究，酒款的選擇，也不再只是「順不順口」這麼簡單。對許多威士忌愛好者而言，一款真正撐得住年節聚會、能搭菜、也能純飲的威士忌，關鍵不在酒精強度，而在於整體風味是否夠立體、夠平衡。

來自蘇格蘭高地的單一麥芽威士忌品牌——汀士頓（Deanston），近年被許多行家形容為擁有「4D 奶油般極致體驗」的威士忌。所謂 4D，並非抽象的行銷語言，而是一種從香氣、風味、口感，到飲用情境都能被實際感受到的完整品飲體驗。

超越香氣與風味的「第四個維度」

多數威士忌在描述風味時，會著重於香氣與入口後的味道層次，而汀士頓與其他酒款最大的差別來自於它標誌性的「creamy奶油般且蠟質的酒體結構」。這樣的酒體，讓酒液在口中呈現出醇厚卻滑順的質地，不會因為加冰或搭餐而變得單薄，風味始終飽滿平衡，口感保持完整結構。汀士頓在四個層面同時展現魅力——風味、香氣、口感，以及酒液在不同飲用方式下仍能保持平衡與結構感，超越單一風味本身的體驗，這就是「4D 奶油般極致體驗」。

汀士頓被形容為擁有「4D 奶油般極致體驗」，以其獨特的蠟質、奶油般酒體風格，不管是純飲、加冰或調酒，風味始終飽滿平衡，口感保持完整結構，展現超越單一風味的品飲體驗。 圖／希威仕提供

年節主角：汀士頓 12 年重雪莉桶

在今年的新春檔期中，最受矚目的，莫過於「汀士頓 12 年重雪莉桶新春禮盒」。這款酒專為台灣市場量身打造，由首席釀酒團隊選用珍貴的西班牙 Oloroso 初次雪莉桶（First Fill）熟成，重雪莉桶意味著初次雪莉桶，因為價格較高且相對珍稀，在市場上是相對少數以初次雪莉桶做為熟成的威士忌，讓原本就以柑橘、甜蜂蜜與石楠花香聞名的汀士頓，增添更濃郁且飽滿的層次。

入口後，成熟果香與奶油太妃糖風味緩緩展開，酒體厚實卻不黏膩，尾韻悠長而平衡。正因為這樣的結構感，使得汀士頓 12 年不論是單獨品飲，或搭配年節常見的佛跳牆、雞湯、濃郁料理，都能襯托出料理的香氣，而不被掩蓋。

也因為這份「好搭又耐喝」的特性，汀士頓 12 年重雪莉桶在 2025 年金威獎中，榮獲台灣北、中、南三區百人盲飲前三名的肯定，成為許多行家心目中適合聚會與餐搭的雪莉桶威士忌代表，非常適合送禮給偏好柔順口感的族群。

以醇厚卻不膩口的酒體結構，汀士頓12年重雪莉桶特別適合搭配佛跳牆、雞湯與濃郁料理，成為年節聚會中既能單飲、也能上桌搭餐的威士忌選擇。 圖／希威仕提供

專為台灣而生的經典：1785 傳承雪莉桶

除了 12 年重雪莉桶之外，另一款同樣受到高度評價的，則是「汀士頓 1785 傳承雪莉桶二次陳釀」。這款酒同樣為台灣市場專屬打造，在保留汀士頓經典柑橘、甜蜂蜜與石楠花蜜風味的同時，透過西班牙雪莉桶的二次陳釀，堆疊出太妃糖、醃漬水果與微甜奶油巧克力的細膩層次。

相較於 12 年的深層柔順，傳承雪莉桶展現的是更為飽滿、圓潤的風格，適合搭配風味更重的餐點，如東坡肉等等

專為台灣市場打造的「汀士頓1785 傳承雪莉桶二次陳釀」，保留經典柑橘與蜂蜜調性，並疊加太妃糖、醃漬水果與微甜奶油巧克力風味。 圖／希威仕提供

為年節封存一份時間的祝福

今年新春，汀士頓也同步推出限量新春禮盒，將蘇格蘭經典菱格紋元素融入設計之中，低調而不失質感。禮盒的存在，並非喧賓奪主，而是為這份經過時間淬鍊的風味，增添一份儀式感。

當酒液緩緩倒入杯中，從第一口的香氣，到尾韻仍留在口中的奶油般餘韻，汀士頓所呈現的，不只是一款雪莉桶威士忌，而是一段能在年節聚會中被細細品味的時光。

在眾多選擇之中，若你正在尋找一款能夠純飲、搭餐、送禮都恰到好處的威士忌，汀士頓或許正是那款「一入口就懂差別」的存在。

汀士頓新春限量禮盒以蘇格蘭經典菱格紋為設計靈感，低調質感襯托酒款本身風味，為年節送禮增添一份儀式感。 圖／希威仕提供

