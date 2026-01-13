快訊

兩度預言陳水扁勝選！82歲「混元禪師」曾任總統府顧問 今病逝

墾丁人潮暴跌為何不降價？網揭店家「寧願停業」背後原因：惡性循環

iPhone輸入法選字超怪！改「辭典」設定馬上救回來 連語音輸入也改善

獨／社福人事異動 衛福部保護司長張秀鴛本周退休 副司長郭彩榕接任

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
張秀鴛（前）曾任內政部兒童局長，並在2014年社政體系改制併入衛福部後，擔任衛福部保護服務司首任司長。本報資料照片
張秀鴛（前）曾任內政部兒童局長，並在2014年社政體系改制併入衛福部後，擔任衛福部保護服務司首任司長。本報資料照片

衛福部社政系統人事傳出異動，現任衛福部保護司長張秀鴛，今年1月15日屆齡退休，職缺將由副司長郭彩榕接任，1月16日生效。另，社家署前副署長周道君擔任代理署長逾一年，去年11月11日正式接任署長後，原副署長職位出缺，據傳將由社家署現任身障福利組組長尤詒君接任職位。不過，對於部內人事，督導社政體系的衛福部次長呂建德表示，目前不便置評。

衛福部保護司主管業務，包括家庭暴力、性侵害、性騷擾防治與老人、身心障礙者、兒少保護及兒少性剝削防制政策規劃、法規研訂與被害人保護服務方案、教育宣導及研究發展之規劃、推動及督導事項，業務範圍涵蓋原內政部家庭暴力及性侵害防治委員會、社會司及兒童局之保護性業務。

郭彩榕曾任內政部家庭暴力及性侵害防治委員會組長，2018年起接任衛福部保護司副司長至今。不具名的社福界人士分析，由副司長接任司長「是好事」，有助於政策延續，近年保護司主責的各項議題中，包括性影像、社安網保護性業務等，均日益繁雜，需要穩定的政策與熟諳社政領域專業的團隊執行。

張秀鴛曾任內政部兒童局長，並在2014年社政體系改制併入衛福部後，擔任衛福部保護服務司首任司長，她畢業於政治大學民族社會學系，並取得世新大學性別研究所碩士學位。重大兒虐、性侵害、性騷擾等案件，經常登上新聞版面，她屢次親上火線回應，且關照弱勢的立場鮮明，總是仗義執言，無畏酸民批評。

2023年國內從政治圈性騷擾案開始，引爆「MeToo」浪潮，蔓延至不同領域，張秀鴛參與推動「性騷擾防治法」修法，改變過去繁複申訴程序，並加重罰則。2024年藝人黃子佼持有多部兒少性影像，引爆「創意私房」案，她積極推動「兒少性剝削防制條例」修法，持有性影像就開罰，並利用網路巡查揪出違規影像。

郭彩榕（右）曾任內政部家庭暴力及性侵害防治委員會組長，2018年起接任衛福部保護司副司長至今。本報資料照片
郭彩榕（右）曾任內政部家庭暴力及性侵害防治委員會組長，2018年起接任衛福部保護司副司長至今。本報資料照片

延伸閱讀

高虹安施政民調獲肯定 社福教育政策滿意度破7成

調查局最新人事異動 新任辦案副局長由連震宗出線

首度祭新生兒周歲禮金、學生競賽獎金 雲林水林鄉推7大社福救人口

雲林水林鄉推7大政策提升社福 盼翻轉人口結構

相關新聞

流感預計1月下旬進入流行期 公費疫苗剩下17.9萬劑

疾管署今表示，目前仍值呼吸道傳染病好發季節，加以尾牙聚會活動及臨近春節連假國內外旅遊頻繁，疾病傳播風險高，尤其長者及慢性...

煮麵水總溢出？家事達人「1密技」讓爐台乾乾淨淨

煮麵看似簡單，但很多人都有相同困擾，常常一不小心水滾就溢出鍋外、濺得到處都是，爐台變得一團亂，還得忙著擦桌面、清理流到地上的水和泡泡。家事達人陳映如在臉書粉專「陳映如－Sona Queen的生活筆記本」分享了一個簡單小技巧，只要一小匙奶油或少量沙拉油，就能有效預防煮麵水溢出。

下波濕冷空氣不排除達強烈冷氣團等級 他指這幾天最凍

把握這幾天好天氣，下周下一波冷空氣南下恐轉濕冷。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，下一波...

今年步入超高齡社會 衛福部朴子醫院動土興建住宿式長照機構提升服務

因應高齡社會的快速發展及長期照顧服務需求持續增加，衛福部朴子醫院今於嘉義縣六腳鄉舉行「六腳住宿式長照機構興建工程動土典禮...

連續14天享9折優惠！高雄林園首間「藏壽司」　開幕再送三麗鷗便當袋

來自日本的「藏壽司」，即將於1月27日正式於高雄開設「林園沿海店」，將會是品牌第62間、林園第一間分店，並預計於1月20...

大陸冷氣團挾空汙 今午後空品亮橘燈

根據環境部最新觀測資料、中央氣象署氣象預報及空氣品質模式模擬資料顯示，今日大陸冷氣團南下，境外汙染物於午後將隨之移入影響...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。