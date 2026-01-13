獨／社福人事異動 衛福部保護司長張秀鴛本周退休 副司長郭彩榕接任
衛福部社政系統人事傳出異動，現任衛福部保護司長張秀鴛，今年1月15日屆齡退休，職缺將由副司長郭彩榕接任，1月16日生效。另，社家署前副署長周道君擔任代理署長逾一年，去年11月11日正式接任署長後，原副署長職位出缺，據傳將由社家署現任身障福利組組長尤詒君接任職位。不過，對於部內人事，督導社政體系的衛福部次長呂建德表示，目前不便置評。
衛福部保護司主管業務，包括家庭暴力、性侵害、性騷擾防治與老人、身心障礙者、兒少保護及兒少性剝削防制政策規劃、法規研訂與被害人保護服務方案、教育宣導及研究發展之規劃、推動及督導事項，業務範圍涵蓋原內政部家庭暴力及性侵害防治委員會、社會司及兒童局之保護性業務。
郭彩榕曾任內政部家庭暴力及性侵害防治委員會組長，2018年起接任衛福部保護司副司長至今。不具名的社福界人士分析，由副司長接任司長「是好事」，有助於政策延續，近年保護司主責的各項議題中，包括性影像、社安網保護性業務等，均日益繁雜，需要穩定的政策與熟諳社政領域專業的團隊執行。
張秀鴛曾任內政部兒童局長，並在2014年社政體系改制併入衛福部後，擔任衛福部保護服務司首任司長，她畢業於政治大學民族社會學系，並取得世新大學性別研究所碩士學位。重大兒虐、性侵害、性騷擾等案件，經常登上新聞版面，她屢次親上火線回應，且關照弱勢的立場鮮明，總是仗義執言，無畏酸民批評。
2023年國內從政治圈性騷擾案開始，引爆「MeToo」浪潮，蔓延至不同領域，張秀鴛參與推動「性騷擾防治法」修法，改變過去繁複申訴程序，並加重罰則。2024年藝人黃子佼持有多部兒少性影像，引爆「創意私房」案，她積極推動「兒少性剝削防制條例」修法，持有性影像就開罰，並利用網路巡查揪出違規影像。
