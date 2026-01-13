男子口臭到差點離婚！元兇竟是鼻子 醫：大量黴菌球藏裡面

不少人以為口臭一定和刷牙不夠勤有關，但臨床上，真正的問題有時藏在讓人想不到的地方。耳鼻喉科醫師陳亮宇分享，一名男子多年來深受嚴重口臭所苦，無論怎麼刷牙、使用漱口水都沒有改善，甚至影響夫妻關係，差點鬧到離婚。直到檢查後才發現，異味源頭其實不是口腔，而是鼻腔內堆積的白色黴菌團塊。

陳亮宇在臉書PO出影片指出，該名患者接受內視鏡檢查時，發現鼻腔內被大量「黴菌球」占據，屬於黴菌性鼻竇炎的一種。當鼻腔清潔功能下降、或免疫系統失衡時，黴菌容易在鼻竇內滋生，不只會造成鼻塞、分泌物異常，也可能透過呼吸與分泌物影響口腔氣味。經過手術清除與藥物治療後，患者的口臭問題才終於獲得改善。

醫師也提醒，臨床上造成口臭的原因大致可分為三類。第一是牙齒與口腔問題，包括牙周病、牙結石或清潔不佳，都是常見元凶；第二是腸胃因素，如胃食道逆流、消化不良，氣體上逆時容易帶有酸臭味；第三則是鼻部相關疾病，像是鼻竇炎、長期鼻塞導致用嘴巴呼吸，口腔乾燥、唾液變黏，也會讓異味更加明顯。若長期口臭無法改善，建議及早就醫釐清真正原因。