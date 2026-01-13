林保署實施新版台灣林產品生產追溯規範 納入竹產品

農業部林業及自然保育署今年起正式實施新版「台灣林產品生產追溯管理作業規範」，新制正式納入竹林產品，讓優質合法國產木竹材走進大眾生活。

林保署表示，過去參與溯源制度的業者，須於每次產品上市前提出申請，經審查通過後方能取得該批次產品的QR Code條碼，程序相對繁瑣，難以即時因應多元且彈性的加工與銷售型態。為回應產業實際需求，提升業者自主管理與作業效率，新制將簡化申請檢核作業，無須逐案審查與核發條碼，初始業者只須在「台灣林產品生產追溯系統」完成溯源資訊登錄，並上傳相關佐證文件，經受理單位與審查單位核對無誤後，即可經由系統登錄產製並使用衍生之追溯條碼。

此外，新制明確定義「經營者」，凡涉及該林產品生產、加工、分裝、流通或販賣的業者，均必須對其登錄資訊的真實性負責，確保條碼資訊與產品實際狀況相符。未來也將強化市場查核機制，藉由不定期抽查，若發現登錄不實，將依情節輕重處以限期改正、暫停系統權限，甚至依法追究法律責任。

林保署特別指出，為使林產品追溯體系更臻完善，新制正式將竹產品納入系統，不僅讓國產林產品的來源證明更全面，也提供喜愛竹製品的消費者同樣透明、可信賴的選擇。