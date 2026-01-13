瘦瘦針不只為減重 奇美醫：控糖、護心腎是糖尿病治療利器

近年來，許多國人利用「瘦瘦針」控糖、控制食慾在減重界引起風潮，一度造成供貨不足，去年2家新藥廠投入後，目前供貨穩定，不過，奇美醫院內分泌新陳代謝科主治醫師彭瓊慧強調，大家應該回歸討論瘦瘦針醫療本質，其不只可保護糖友的心血管，也能保護腎臟。

台南一名59歲鄭姓男子11年前被診斷出罹患第二型糖尿病，在長期嚴格飲食控制及服藥控制下，病況雖穩定，不過，鄭男說，初期服藥控制時，不少友人看見自己都問「怎麼臉色黑黑的」，近2年更發現有無症狀腦中風、微量蛋白尿情況，甚至有腎功能也開始出現問題。

鄭男去年在彭瓊慧建議下，透過保留具腎臟保護效果的口服排糖藥，加上低劑量瘦瘦針，在搭配連續性血糖監測器調整治療後，目前僅需每周以最低劑量的瘦瘦針，糖化血色素即可穩定維持，且微量蛋白尿消失，腎功能也改善不少，身形呈現結實體態，讓他自在地維持生活品質。

彭瓊慧表示，近年來瘦瘦針受到高度討論與關注，門診中也有不少25歲至40歲的族群諮詢減重瘦瘦針，但若非糖尿病友自己都會先告知「停打就會復胖」，希望民眾思考評估清楚再做決定，而許多人下一次回診就會打消念頭。

她提到，瘦瘦針若只以減重成效而論相當可惜，回歸瘦瘦針帶來的健康效益，可控糖、減重、護心腎，還能預防心血管疾病發生，對糖尿病友來說更是一大助力，在門診中約有一半以上的糖尿病友透過瘦瘦針搭配連續性血糖監測器，可達到有效控糖治療。

彭瓊慧也提醒，瘦瘦針並非萬能，對於年紀較大、糖尿病病程較久、胰臟已無足夠胰島素分泌能力的病人，即使使用腸泌素，其降糖效果有限，仍需胰島素輔助，然而，連續性血糖監測器與瘦瘦針仍是幫助病人控糖的新模式，透過個人化、精準化、快速化方式，讓病友重新掌握健康。