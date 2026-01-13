高鐵台南站旅客落軌台南-左營停駛 中午12時54分恢復正常營運

高鐵今發生旅客落軌意外，高鐵公司表示，今日1307車次抵達台南站時，有旅客衝撞該列車，發生落軌，該列車台南至左營停駛，並造成部分列車延誤，經鐵路警察完成調查並報請檢察官同意，已於中午12時54分全線已恢復正常營運。

高鐵公司說明，高鐵1307車次今日於上午10時44分抵達台南站時，發生旅客因不明原因，衝撞該列車的落軌事件，車站立即啟動相關安全防護措施，並通報消防、醫護人員到場協助。

高鐵指出，經鐵警完成調查並報請檢察官同意，已於中午12時54分全線已恢復正常營運，旅客可安心搭乘。

高鐵表示，高鐵公司感謝旅客在調查期間的耐心與配合，若因此造成行程延誤，依照高鐵旅客運送契約，本事件非可歸責於高鐵公司，也非屬不可抗力事由，依退費補償規定，將退還行程延誤超過30分鐘以上旅客實收票價的10%。

高鐵強調，為進一步提升旅客候車安全及列車整體營運效率，防止旅客及物品掉落軌道意外發生，耗資20.5億元進行全線車站月台門工程，預計2028年全線完成月台門設置。

鐵警高雄分局台南分駐所表示，今早10時50分接獲高鐵公司通報，有1名男性民眾於高鐵台南站12車處在高鐵1307次列車進站前落軌被撞擊。

台南分駐所說明，分局立即調度台南所及偵查隊警力趕往查處，該列車停駛於南下軌道，蒐證後於12時20分列車放行，相關死亡原因後續將調閱監視器影像及報請台南地方檢察署相驗釐清。

台南分駐所呼籲，民眾應珍惜生命，遇有困難立即求救協助，度過難關，並遵守鐵路法及交通安全規則，共同維護本身及大眾旅運交通安全。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980