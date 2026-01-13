快訊

兩度預言陳水扁勝選！82歲「混元禪師」曾任總統府顧問 今病逝

墾丁人潮暴跌為何不降價？網揭店家「寧願停業」背後原因：惡性循環

iPhone輸入法選字超怪！改「辭典」設定馬上救回來 連語音輸入也改善

聽新聞
0:00 / 0:00

高鐵台南站旅客落軌台南-左營停駛 中午12時54分恢復正常營運

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
高鐵今日1307車次抵達台南站時，有旅客衝撞該列車，發生落軌，該列車台南至左營停駛，並造成部分列車延誤。聯合報系資料照
高鐵今日1307車次抵達台南站時，有旅客衝撞該列車，發生落軌，該列車台南至左營停駛，並造成部分列車延誤。聯合報系資料照

高鐵今發生旅客落軌意外，高鐵公司表示，今日1307車次抵達台南站時，有旅客衝撞該列車，發生落軌，該列車台南至左營停駛，並造成部分列車延誤，經鐵路警察完成調查並報請檢察官同意，已於中午12時54分全線已恢復正常營運。

高鐵公司說明，高鐵1307車次今日於上午10時44分抵達台南站時，發生旅客因不明原因，衝撞該列車的落軌事件，車站立即啟動相關安全防護措施，並通報消防、醫護人員到場協助。

高鐵指出，經鐵警完成調查並報請檢察官同意，已於中午12時54分全線已恢復正常營運，旅客可安心搭乘。

高鐵表示，高鐵公司感謝旅客在調查期間的耐心與配合，若因此造成行程延誤，依照高鐵旅客運送契約，本事件非可歸責於高鐵公司，也非屬不可抗力事由，依退費補償規定，將退還行程延誤超過30分鐘以上旅客實收票價的10%。

高鐵強調，為進一步提升旅客候車安全及列車整體營運效率，防止旅客及物品掉落軌道意外發生，耗資20.5億元進行全線車站月台門工程，預計2028年全線完成月台門設置。

鐵警高雄分局台南分駐所表示，今早10時50分接獲高鐵公司通報，有1名男性民眾於高鐵台南站12車處在高鐵1307次列車進站前落軌被撞擊。

台南分駐所說明，分局立即調度台南所及偵查隊警力趕往查處，該列車停駛於南下軌道，蒐證後於12時20分列車放行，相關死亡原因後續將調閱監視器影像及報請台南地方檢察署相驗釐清。

台南分駐所呼籲，民眾應珍惜生命，遇有困難立即求救協助，度過難關，並遵守鐵路法及交通安全規則，共同維護本身及大眾旅運交通安全。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

延伸閱讀

高鐵台南站旅客落軌完成調查 全線恢復正常營運

高鐵台南站首傳男子落軌身亡 部分班次延誤原因待查

高鐵國旅聯票增五大景點 2月12日前享TGo會員點數加碼贈、再抽高鐵半價券

北宜高鐵砸4千億張景森批「別被選舉綁架」學者2舉動盼中央回心轉意

相關新聞

流感預計1月下旬進入流行期 公費疫苗剩下17.9萬劑

疾管署今表示，目前仍值呼吸道傳染病好發季節，加以尾牙聚會活動及臨近春節連假國內外旅遊頻繁，疾病傳播風險高，尤其長者及慢性...

煮麵水總溢出？家事達人「1密技」讓爐台乾乾淨淨

煮麵看似簡單，但很多人都有相同困擾，常常一不小心水滾就溢出鍋外、濺得到處都是，爐台變得一團亂，還得忙著擦桌面、清理流到地上的水和泡泡。家事達人陳映如在臉書粉專「陳映如－Sona Queen的生活筆記本」分享了一個簡單小技巧，只要一小匙奶油或少量沙拉油，就能有效預防煮麵水溢出。

下波濕冷空氣不排除達強烈冷氣團等級 他指這幾天最凍

把握這幾天好天氣，下周下一波冷空氣南下恐轉濕冷。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，下一波...

今年步入超高齡社會 衛福部朴子醫院動土興建住宿式長照機構提升服務

因應高齡社會的快速發展及長期照顧服務需求持續增加，衛福部朴子醫院今於嘉義縣六腳鄉舉行「六腳住宿式長照機構興建工程動土典禮...

連續14天享9折優惠！高雄林園首間「藏壽司」　開幕再送三麗鷗便當袋

來自日本的「藏壽司」，即將於1月27日正式於高雄開設「林園沿海店」，將會是品牌第62間、林園第一間分店，並預計於1月20...

大陸冷氣團挾空汙 今午後空品亮橘燈

根據環境部最新觀測資料、中央氣象署氣象預報及空氣品質模式模擬資料顯示，今日大陸冷氣團南下，境外汙染物於午後將隨之移入影響...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。