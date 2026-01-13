衛福部盼醫院聘外籍照服員 洪申翰：審查無時間表

快訊

中央社／ 台北13日電

協助急性住院病人生活照護需要，衛福部盼開放醫院統一聘僱外籍照服員，勞動部長洪申翰今天說，盼衛福部跟相關工作者團體做好溝通，讓評估更周全，目前無審查時間表。

衛福部長石崇良昨天指出，已向勞動部提案修訂相關管理辦法，開放醫院統一聘僱外籍照服員，盼今年第2季完成修法。

石崇良也說，過去這些中階技術照服員，只有長照機構、慢性病房、呼吸照護病房才能聘用，一般醫院不能聘僱，但目前需求在急性住院病人的生活照護，因此聽到醫院需求、觀察住院整合計畫有減輕家庭負擔效果後，認為確實有擴大必要，跟勞動部討論修訂辦法，並將訂定本國籍及外籍人力比。

勞動部今天召開「強化職場減災行動計畫」記者會，洪申翰會後接受媒體聯訪指出，衛福部希望照顧系統能使用外籍人力，勞動部會以本國工作者職業的權益以及需求必要性等來考量進行專業評估。

洪申翰也說，衛福部是照顧相關產業目的事業主管機關，希望衛福部能跟相關工作者、團體公協會做好溝通，讓評估有更多完整周全資訊。

洪申翰表示，衛福部確實已經送案，但這案的相關評估審查沒有時間表。

