衛福部盼醫院聘外籍照服員 洪申翰：審查無時間表
協助急性住院病人生活照護需要，衛福部盼開放醫院統一聘僱外籍照服員，勞動部長洪申翰今天說，盼衛福部跟相關工作者團體做好溝通，讓評估更周全，目前無審查時間表。
衛福部長石崇良昨天指出，已向勞動部提案修訂相關管理辦法，開放醫院統一聘僱外籍照服員，盼今年第2季完成修法。
石崇良也說，過去這些中階技術照服員，只有長照機構、慢性病房、呼吸照護病房才能聘用，一般醫院不能聘僱，但目前需求在急性住院病人的生活照護，因此聽到醫院需求、觀察住院整合計畫有減輕家庭負擔效果後，認為確實有擴大必要，跟勞動部討論修訂辦法，並將訂定本國籍及外籍人力比。
勞動部今天召開「強化職場減災行動計畫」記者會，洪申翰會後接受媒體聯訪指出，衛福部希望照顧系統能使用外籍人力，勞動部會以本國工作者職業的權益以及需求必要性等來考量進行專業評估。
洪申翰也說，衛福部是照顧相關產業目的事業主管機關，希望衛福部能跟相關工作者、團體公協會做好溝通，讓評估有更多完整周全資訊。
洪申翰表示，衛福部確實已經送案，但這案的相關評估審查沒有時間表。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言