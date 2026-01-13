快訊

好市多漲年費還划算？會員揭「回本密技」：隱藏福利只要用2次

NBA／國王連2天爆冷贏球！湖人唐西奇孤軍奮戰砍42分做白工

同航班5行李受損！泰獅航「只賠210元」 地勤不道歉：已強烈要求不能摔

高鐵台南站旅客落軌完成調查 全線恢復正常營運

中央社／ 台北13日電

高鐵台南站今天發生旅客落軌事件，台灣高鐵說，經鐵路警察完成調查並報請檢察官同意，今天中午12時54分全線已恢復正常營運，旅客延誤超過30分鐘以上，將退10%費用。

台灣高鐵今天表示，1307車次抵達台南站時，有旅客衝撞列車導致落軌，已立刻啟動安全防護措施，並通報消防及醫護人員協助，部分列車有所延誤。

台灣高鐵表示，經鐵路警察完成調查並報請檢察官同意，中午12時54分全線已恢復正常營運，敬請旅客安心搭乘。

台灣高鐵表示，感謝旅客在調查期間的耐心與配合，若因此造成行程延誤，依照高鐵旅客運送契約，本事件非可歸責於高鐵公司，亦非屬不可抗力事由，依退費補償規定，將退還行程延誤超過30分鐘以上旅客實收票價10%。

高鐵

延伸閱讀

提升竹科消防救災能量 新竹縣將成立第四大隊暨竹科分隊

高鐵台南站首傳男子落軌身亡 部分班次延誤原因待查

高鐵國旅聯票增五大景點 2月12日前享TGo會員點數加碼贈、再抽高鐵半價券

嘉市消防節祈福宣導 宣布啟動消安補助四箭

相關新聞

悲劇了！他護照內頁被蓋「吉伊卡哇」印章 外交部曝嚴重後果

出國旅遊前，除了確認護照效期，不少人都忽略「護照內頁狀態」的重要性。一名網友分享，自己近期要前往日本旅遊，突然發現護照內頁被朋友蓋上《吉伊卡哇》的印章，讓他深怕影響出入境。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

嬰幼兒海苔重金屬超標 醫示警：恐致智力不足、腎臟衰竭且無解毒劑

衛福部食藥署針對媒體報導嬰幼兒海苔疑慮產品，共7件進行調查，發現除1件疑慮產品已售完無庫存，其餘7件都檢出重金屬鉛、鎘不...

高鐵台南站旅客衝撞列車落軌 1307車次取消營運

高鐵今發生旅客落軌意外。高鐵公司表示，今（13）日1307車次抵達台南站時，有旅客衝撞該列車，發生落軌，該列車台南到左營...

食藥署證實6款嬰幼兒海苔含超標鉛、鎘 「這款」重金屬含量超標50倍

根據鏡週刊報導，國內部分業者進口國外海苔，輸入台灣以嬰幼兒食品名義販售，但重金屬含量卻只符合成人的標準，恐導致嬰幼兒吃下...

沒碰菸酒檳榔…40歲健康女竟罹上顎牙齦癌 醫籲：3症狀快就醫

長期抽菸、喝酒及嚼食檳榔被視為口腔癌高風險行為，但台中40歲許姓女子不碰菸、酒、 檳榔，作息正常，卻罹「上顎牙齦癌」，經...

高鐵台南站旅客落軌台南-左營停駛 中午12時54分恢復正常營運

高鐵今發生旅客落軌意外，高鐵公司表示，今日1307車次抵達台南站時，有旅客衝撞該列車，發生落軌，該列車台南至左營停駛，並...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。