高鐵台南站旅客落軌完成調查 全線恢復正常營運

高鐵台南站今天發生旅客落軌事件，台灣高鐵說，經鐵路警察完成調查並報請檢察官同意，今天中午12時54分全線已恢復正常營運，旅客延誤超過30分鐘以上，將退10%費用。

台灣高鐵今天表示，1307車次抵達台南站時，有旅客衝撞列車導致落軌，已立刻啟動安全防護措施，並通報消防及醫護人員協助，部分列車有所延誤。

台灣高鐵表示，經鐵路警察完成調查並報請檢察官同意，中午12時54分全線已恢復正常營運，敬請旅客安心搭乘。

台灣高鐵表示，感謝旅客在調查期間的耐心與配合，若因此造成行程延誤，依照高鐵旅客運送契約，本事件非可歸責於高鐵公司，亦非屬不可抗力事由，依退費補償規定，將退還行程延誤超過30分鐘以上旅客實收票價10%。