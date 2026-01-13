境外污染隨冷氣團南下、今午起空品轉差 南部影響最久恐至周五

環境部根據最新觀測資料、中央氣象署氣象預報及空氣品質模式模擬資料，預測中部以北於14日午後境外污染趨緩，南部地區因位於下風處且風速弱，境外污染物及本地污染物累積雙重影響，橘色提醒可能持續至17日，待18日東北季風再增強且無境外影響下，空氣品質可望好轉，請民眾外出時留意空氣品質變化。

中國山東至上海一帶12日出現霾害現象，環境部研判13日大陸冷氣團南下，境外污染物於午後將隨之移入影響我國空氣品質，空氣品質多為普通至橘色提醒等級。南部地區清晨至上午受輻射冷卻影響，垂直擴散條件不佳使污染物易累積，傍晚起再受境外污染物往南傳輸疊加影響，空氣品質為橘色提醒等級。

環境部表示，12日中國上海至山東一帶PM2.5及PM10小時濃度分別約40~90微克/立方公尺及70~110微克/立方公尺，污染物持續累積。預估13日午後境外污染物將伴隨大陸冷氣團移入，北部地區PM2.5及PM10小時濃度可能分別達25~40微克/立方公尺及50~90微克/立方公尺，境外污染物隨東北風往南移動，全臺空氣品質為普通至橘色提醒等級。預計14日午後境外污染趨緩，中部以北空氣品質逐漸改善至普通等級；南部地區因位處下風處，風速弱、擴散條件不佳，境外污染物與本地污染物持續累積，預估橘色提醒等級將持續至17日，18日空品可望好轉至普通等級。

空氣品質受氣象條件影響大，有其不確定性，境外污染影響程度視上游地區空氣污染物濃度變化而有所變化，請隨時留意最新空氣品質資訊。環境部提醒，在空氣品質不佳的時期，建議做好個人防護，並適時注意環境部發布空氣品質預警資訊查詢最新空氣品質變化，或透過「環境即時通」手機APP設定不同警戒值，加強自身防護。