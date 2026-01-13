快訊

同航班5行李受損！泰獅航「只賠210元」 地勤不道歉：已強烈要求不能摔

民調僅差0.6%！高雄市長初選落敗 邱議瑩：結果不盡人意我謙卑接受

黃仁勳打造「會思考的自駕AI」 L2++能解放雙手嗎？

聽新聞
0:00 / 0:00

嬰幼兒海苔重金屬超標 醫示警：恐致智力不足、腎臟衰竭且無解毒劑

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部食藥署針對媒體報導嬰幼兒海苔疑慮產品，共7件進行調查，發現除1件疑慮產品已售完無庫存，其餘7件都檢出重金屬鉛、鎘不符規定，立即啟動下架回收。圖／食藥署提供
衛福部食藥署針對媒體報導嬰幼兒海苔疑慮產品，共7件進行調查，發現除1件疑慮產品已售完無庫存，其餘7件都檢出重金屬鉛、鎘不符規定，立即啟動下架回收。圖／食藥署提供

衛福部食藥署針對媒體報導嬰幼兒海苔疑慮產品，共7件進行調查，發現除1件疑慮產品已售完無庫存，其餘7件都檢出重金屬鉛、鎘不符規定，立即啟動下架回收。毒物專家表示，海苔中含有重金屬鉛、鎘較為少見，嬰幼兒吃下肚可能導致發育延緩、智能不足，也有影響腎臟、骨骼功能疑慮，且重金屬中毒無解毒劑，建議民眾「從源頭阻斷」，立刻停止食用。

三軍總醫院毒物中心主任藍國徵說，鉛中毒會影響人體中樞神經，影響神經元發育，腦部為神經組織，嬰幼兒攝入鉛，會導致發育延遲，發生智力不足等情況，鉛還會影響血液系統健康，產生骨髓抑制，導致貧血、再生不良性貧血等症狀；鎘具有腎臟、骨骼毒性，會影響腎小管，嚴重時導致腎衰竭，以及骨骼中鈣質流失，造成骨骼軟化、劇烈疼動的「痛痛病」。

藍國徵表示，重金屬中毒臨床上「並無解毒劑」，病人若因急性中毒被送到急診，可使用「螯合劑」中和患者體內重金屬離子，但效果十分有限，「阻斷暴露源才是解決之道」，建議民眾立即停止食用有疑慮的海苔，雖然實際致毒濃度還需進一步計算，但從毒理學觀念來看，不該出現在食品中的毒性物質就是不該出現，應立刻從源頭阻斷，避免民眾中毒。

桃園市觀音區大潭村因高銀化工排放含鎘廢水，1982年爆發鎘米汙染事件。藍國徵說，重金屬汙染多為類似此案的化工廠汙染導致，農田位於排放汙水的工廠邊，土壤遭汙染而殘留重金屬，最常見受影響的作物是稻米，海苔並非作物，不會有土壤汙染問題，因此鮮少見到重金屬殘留案例，除非海苔的原料海藻，生長於近海而被汙染，較有機會導致殘留。

食藥署公布7件疑慮產品品名，分別為「BEBE貝兒純淨海苔」、「LUSOL無鹽調味烘烤海苔」、「芽米寶貝100%純橄欖油海苔」、「Naeiae韓國幼兒紫菜」、「MB BABY萌寶寶海苔」、「韓爸田園日記嚴選初收孩苔」、「ibobmi無調味海苔片」。產品重金屬鉛含量超標3至4倍不等，重金屬鎘超標最高達50倍。

衛福部食藥署針對媒體報導嬰幼兒海苔疑慮產品，共7件進行調查，發現除1件疑慮產品已售完無庫存，其餘7件都檢出重金屬鉛、鎘不符規定，立即啟動下架回收。圖／食藥署提供
衛福部食藥署針對媒體報導嬰幼兒海苔疑慮產品，共7件進行調查，發現除1件疑慮產品已售完無庫存，其餘7件都檢出重金屬鉛、鎘不符規定，立即啟動下架回收。圖／食藥署提供
衛福部食藥署針對媒體報導嬰幼兒海苔疑慮產品，共7件進行調查，發現除1件疑慮產品已售完無庫存，其餘7件都檢出重金屬鉛、鎘不符規定，立即啟動下架回收。圖／食藥署提供
衛福部食藥署針對媒體報導嬰幼兒海苔疑慮產品，共7件進行調查，發現除1件疑慮產品已售完無庫存，其餘7件都檢出重金屬鉛、鎘不符規定，立即啟動下架回收。圖／食藥署提供

食藥署 海苔

延伸閱讀

食藥署證實6款嬰幼兒海苔含超標鉛、鎘 「這款」最嚴重重金屬超標48倍

起司饅頭卡1歲幼兒口中 保母第一時間未完整急救 過失致死罪起訴

最傷腎的成藥很多人常常在吃！醫揭如何服用藥物才能延長腎臟壽命

嬰幼兒食品重金屬超標卻未揭露？ 北市法務局籲：業者應主動下架

相關新聞

嬰幼兒海苔重金屬超標 醫示警：恐致智力不足、腎臟衰竭且無解毒劑

衛福部食藥署針對媒體報導嬰幼兒海苔疑慮產品，共7件進行調查，發現除1件疑慮產品已售完無庫存，其餘7件都檢出重金屬鉛、鎘不...

高鐵台南站旅客衝撞列車落軌 1307車次取消營運

高鐵今發生旅客落軌意外。高鐵公司表示，今（13）日1307車次抵達台南站時，有旅客衝撞該列車，發生落軌，該列車台南到左營...

食藥署證實6款嬰幼兒海苔含超標鉛、鎘 「這款」重金屬含量超標50倍

根據鏡週刊報導，國內部分業者進口國外海苔，輸入台灣以嬰幼兒食品名義販售，但重金屬含量卻只符合成人的標準，恐導致嬰幼兒吃下...

沒碰菸酒檳榔…40歲健康女竟罹上顎牙齦癌 醫籲：3症狀快就醫

長期抽菸、喝酒及嚼食檳榔被視為口腔癌高風險行為，但台中40歲許姓女子不碰菸、酒、 檳榔，作息正常，卻罹「上顎牙齦癌」，經...

總預算卡關TPASS恐斷炊 侯友宜：不會讓市民權益受影響

中央政府總預算卡關恐導致TPASS 1200月票預算斷炊，新北市長侯友宜今天上午參加新北捷運警察隊成立揭牌典禮被問及時表...

全球失智人口破7000萬 醫：找到「人生目標」是關鍵防線

台灣邁入超高齡社會，失智症已成為嚴峻健康挑戰之一，截至2026年，全球失智人口已突破7000萬人。精神科醫師楊聰財指出，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。