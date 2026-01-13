嬰幼兒海苔重金屬超標 醫示警：恐致智力不足、腎臟衰竭且無解毒劑

衛福部食藥署針對媒體報導嬰幼兒海苔疑慮產品，共7件進行調查，發現除1件疑慮產品已售完無庫存，其餘7件都檢出重金屬鉛、鎘不符規定，立即啟動下架回收。毒物專家表示，海苔中含有重金屬鉛、鎘較為少見，嬰幼兒吃下肚可能導致發育延緩、智能不足，也有影響腎臟、骨骼功能疑慮，且重金屬中毒無解毒劑，建議民眾「從源頭阻斷」，立刻停止食用。

三軍總醫院毒物中心主任藍國徵說，鉛中毒會影響人體中樞神經，影響神經元發育，腦部為神經組織，嬰幼兒攝入鉛，會導致發育延遲，發生智力不足等情況，鉛還會影響血液系統健康，產生骨髓抑制，導致貧血、再生不良性貧血等症狀；鎘具有腎臟、骨骼毒性，會影響腎小管，嚴重時導致腎衰竭，以及骨骼中鈣質流失，造成骨骼軟化、劇烈疼動的「痛痛病」。

藍國徵表示，重金屬中毒臨床上「並無解毒劑」，病人若因急性中毒被送到急診，可使用「螯合劑」中和患者體內重金屬離子，但效果十分有限，「阻斷暴露源才是解決之道」，建議民眾立即停止食用有疑慮的海苔，雖然實際致毒濃度還需進一步計算，但從毒理學觀念來看，不該出現在食品中的毒性物質就是不該出現，應立刻從源頭阻斷，避免民眾中毒。

桃園市觀音區大潭村因高銀化工排放含鎘廢水，1982年爆發鎘米汙染事件。藍國徵說，重金屬汙染多為類似此案的化工廠汙染導致，農田位於排放汙水的工廠邊，土壤遭汙染而殘留重金屬，最常見受影響的作物是稻米，海苔並非作物，不會有土壤汙染問題，因此鮮少見到重金屬殘留案例，除非海苔的原料海藻，生長於近海而被汙染，較有機會導致殘留。

食藥署公布7件疑慮產品品名，分別為「BEBE貝兒純淨海苔」、「LUSOL無鹽調味烘烤海苔」、「芽米寶貝100%純橄欖油海苔」、「Naeiae韓國幼兒紫菜」、「MB BABY萌寶寶海苔」、「韓爸田園日記嚴選初收孩苔」、「ibobmi無調味海苔片」。產品重金屬鉛含量超標3至4倍不等，重金屬鎘超標最高達50倍。