冷氣團挾境外污染物 全台午後空氣品質升至橘燈

中央社／ 台北13日電

環境部表示，今天大陸冷氣團挾境外污染物南下，午後全台空氣品質多為普通至橘色提醒等級；明天午後中部以北境外污染趨緩，但南部地區橘燈的情況可能會持續至17日。

環境部今天發布新聞稿表示，中國山東至上海一帶昨天出現霾害現象，研判今天大陸冷氣團南下，境外污染物於午後將隨之移入影響台灣空氣品質，空氣品質多為普通至橘色提醒等級；南部地區清晨至上午受輻射冷卻影響，垂直擴散條件不佳使污染物易累積，傍晚起再受境外污染物往南傳輸疊加影響，空氣品質為橘色提醒等級。

環境部預估，中部以北明天午後境外污染趨緩；南部地區因位於下風處且風速弱、擴散條件不佳，境外污染物及本地污染物累積雙重影響，橘色提醒可能持續至17日，待18日東北季風再增強且無境外影響下，空氣品質可望好轉。

根據資料，昨天中國上海至山東一帶細懸浮微粒（PM2.5）及懸浮微粒（PM10）小時濃度分別約40至90微克/立方公尺、70至110微克/立方公尺，污染物持續累積。預估今天午後境外污染物將伴隨大陸冷氣團移入，北部地區PM2.5及PM10小時濃度可能分別達25至40微克/立方公尺及50至90微克/立方公尺，境外污染物隨東北風往南移動，全台空氣品質為普通至橘色提醒等級。

環境部提醒，空氣品質受氣象條件影響大，有其不確定性，境外污染影響程度視上游地區空氣污染物濃度變化而有所變化；在空氣品質不佳的時期，建議做好個人防護，並適時注意環境部發布空氣品質預警資訊。

