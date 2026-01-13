你吃的魚從哪裡來？ 屏東海生館推特展認識餐桌上的魚

魚類是人類餐桌上的重要食材，但很多人在吃魚時，都沒想過魚來自怎樣的水域環境，又蘊含多少可能。屏東海生館於台灣水域館水庫展示區推出「水庫特展，一魚多吃」，以食魚永續利用為出發點，引導觀眾重新思考水庫魚類與日常生活的連結。

海生館表示，台灣水庫除了儲存生活用水外，也孕育出多樣淡水魚類生態。這次特展以「從餐桌看水庫」為核心，透過一魚多吃概念，傳達珍惜自然資源、減少浪費的生活態度，並結合食魚教育，鼓勵民眾從瞭解食物來源，建立對水域環境與生命的尊重。

展覽中規畫魚料理動畫，呈現魚類從水域棲息、捕撈到成為料理的過程，搭配多款魚料理模型動畫，讓民眾觀察同一種魚如何轉化為不同料理形式，認識水庫的魚種及多元利用方式，進一步思考「吃」背後的生態環境與資源價值。

台灣水域館也以「水的循環」為主軸，透過一滴小水滴的旅程，呈現台灣從高山溪流到海洋的多樣水域生態。水庫展區則描繪明亮寬廣的表層水域、幽暗冷冽的底層空間，以及土石堆積的岩壁環境，形塑出多樣且層次分明的棲息場域，讓不同特性的水庫魚類都可以共存其中。 屏東海生館於台推出「水庫特展，一魚多吃」特展，以食魚永續引導觀眾思考水庫魚類與日常生活的連結。圖／海生館提供