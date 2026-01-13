迎超高齡社會 新北今年將投5.4億推24項交通安全計畫

新北市已進入超高齡化社會，新北市長侯友宜今天在道安會報指出，超高齡化社會如何守護行人與高齡者用路安全是市府交通安全工作的首要任務，各道安小組己全面盤點潛在風險、整合跨局處資源，今年預計投入5億4000萬元，從教育宣導、工程、執法、監理、研究發展、緊急救護六面向，推動24項交通安全重點工作計畫，全面強化交通安全防護網。

侯友宜指出，據去年全國及六都行車事故比較分析，新北市每10萬人口事故死亡人數為六都次低，事故件數則為六都第三低，今年市府將持續凝聚團隊力量，針對行人、機車族和高齡者等不同族群，以及與行政區特性進行分析，對症下藥、持續精進。

交通局指出，目前已完成規畫的24項道安重點工作計畫，包括新增200處行人專用或行人早開時相、檢討46站捷運站生活圈友善步行環境，以及設置300處號誌路口幹、支道停讓設施、檢討樂齡環境周邊改善計畫及規畫公園、醫院及高齡機構周邊路口30處等。

侯友宜也說，年底包括歡樂耶誕城及跨河煙火活動期間的大型活動交通維護，在市府跨局處合作及努力下，順利完成。其中今年跨河煙火活動首度在淡水老街實施散場公車優先道，有效提升公共運輸效率、加速人潮疏散，展現市府持續精進管理、創新改善的成果。

另因應日前台北車站公共安全事件，交通局、警察局、消防局與客運業者共同辦理的「公車行車安全與緊急應變教育訓練」，強化駕駛長面對突發狀況的應變能力，加上新北捷運警察隊今天掛牌成立，新北將持續打造讓市民「搭得安心、行得放心」的大眾運輸環境。

侯友宜說，交通安全是一項需要長期投入、持續精進的工作，市府將以更周延的規劃與實際行動，各單位攜手守護市民用路安全，讓新北市成為一座更安全、更宜居的城市。

道安顧問吳繼虹說，這20幾項計劃仍然不夠具體，未來可以針對要分行政區、分不同事故樣態，或高齡者的這個問題要有更積極作為。