快訊

同航班5行李受損！泰獅航「只賠210元」 地勤不道歉：已強烈要求不能摔

民調僅差0.6%！高雄市長初選落敗 邱議瑩：結果不盡人意我謙卑接受

黃仁勳打造「會思考的自駕AI」 L2++能解放雙手嗎？

迎超高齡社會 新北今年將投5.4億推24項交通安全計畫

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜今天上午主持道安會報。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜今天上午主持道安會報。記者葉德正／攝影

新北市已進入超高齡化社會，新北市長侯友宜今天在道安會報指出，超高齡化社會如何守護行人與高齡者用路安全是市府交通安全工作的首要任務，各道安小組己全面盤點潛在風險、整合跨局處資源，今年預計投入5億4000萬元，從教育宣導、工程、執法、監理、研究發展、緊急救護六面向，推動24項交通安全重點工作計畫，全面強化交通安全防護網。

侯友宜指出，據去年全國及六都行車事故比較分析，新北市每10萬人口事故死亡人數為六都次低，事故件數則為六都第三低，今年市府將持續凝聚團隊力量，針對行人、機車族和高齡者等不同族群，以及與行政區特性進行分析，對症下藥、持續精進。

交通局指出，目前已完成規畫的24項道安重點工作計畫，包括新增200處行人專用或行人早開時相、檢討46站捷運站生活圈友善步行環境，以及設置300處號誌路口幹、支道停讓設施、檢討樂齡環境周邊改善計畫及規畫公園、醫院及高齡機構周邊路口30處等。

侯友宜也說，年底包括歡樂耶誕城及跨河煙火活動期間的大型活動交通維護，在市府跨局處合作及努力下，順利完成。其中今年跨河煙火活動首度在淡水老街實施散場公車優先道，有效提升公共運輸效率、加速人潮疏散，展現市府持續精進管理、創新改善的成果。

另因應日前台北車站公共安全事件，交通局、警察局、消防局與客運業者共同辦理的「公車行車安全與緊急應變教育訓練」，強化駕駛長面對突發狀況的應變能力，加上新北捷運警察隊今天掛牌成立，新北將持續打造讓市民「搭得安心、行得放心」的大眾運輸環境。

侯友宜說，交通安全是一項需要長期投入、持續精進的工作，市府將以更周延的規劃與實際行動，各單位攜手守護市民用路安全，讓新北市成為一座更安全、更宜居的城市。

道安顧問吳繼虹說，這20幾項計劃仍然不夠具體，未來可以針對要分行政區、分不同事故樣態，或高齡者的這個問題要有更積極作為。

延伸閱讀

總預算卡關TPASS恐斷炊 侯友宜：不會讓市民權益受影響

新北捷運警察隊今成立揭牌 侯友宜盼警秒秒必爭嚇阻犯罪降低傷害

財劃法人均修成全國最低 侯友宜：先求有再求好

新北都更15+5週年展登場 侯友宜：都更三箭翻轉市容

相關新聞

嬰幼兒海苔重金屬超標 醫示警：恐致智力不足、腎臟衰竭且無解毒劑

衛福部食藥署針對媒體報導嬰幼兒海苔疑慮產品，共7件進行調查，發現除1件疑慮產品已售完無庫存，其餘7件都檢出重金屬鉛、鎘不...

高鐵台南站旅客衝撞列車落軌 1307車次取消營運

高鐵今發生旅客落軌意外。高鐵公司表示，今（13）日1307車次抵達台南站時，有旅客衝撞該列車，發生落軌，該列車台南到左營...

食藥署證實6款嬰幼兒海苔含超標鉛、鎘 「這款」重金屬含量超標50倍

根據鏡週刊報導，國內部分業者進口國外海苔，輸入台灣以嬰幼兒食品名義販售，但重金屬含量卻只符合成人的標準，恐導致嬰幼兒吃下...

沒碰菸酒檳榔…40歲健康女竟罹上顎牙齦癌 醫籲：3症狀快就醫

長期抽菸、喝酒及嚼食檳榔被視為口腔癌高風險行為，但台中40歲許姓女子不碰菸、酒、 檳榔，作息正常，卻罹「上顎牙齦癌」，經...

總預算卡關TPASS恐斷炊 侯友宜：不會讓市民權益受影響

中央政府總預算卡關恐導致TPASS 1200月票預算斷炊，新北市長侯友宜今天上午參加新北捷運警察隊成立揭牌典禮被問及時表...

全球失智人口破7000萬 醫：找到「人生目標」是關鍵防線

台灣邁入超高齡社會，失智症已成為嚴峻健康挑戰之一，截至2026年，全球失智人口已突破7000萬人。精神科醫師楊聰財指出，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。