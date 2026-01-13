國產洋蔥價跌到1字頭 彰化伸港產量增2成撐住農民收益

彰化伸港洋蔥近期陸續採收，今年產量較前幾年回升，一分地約可收成4至5噸。不過受整體菜價低迷影響，國產洋蔥價格走跌，去年同期每公斤大盤價約24元，本週約14至15元。伸港農會推廣部主任張峰銘指出，雖然價格相對偏低，但今年產量穩定、品質佳，多數農民仍能維持不錯收益。

彰化縣是全台重要洋蔥產區之一，伸港地區種植面積約100公頃，也是國產洋蔥最早採收的產地，每年1月正值品質最佳、風味最鮮甜的時節。南投縣草屯鎮農會農業志工今也到訪伸港農會，體驗洋蔥採收及洋蔥植物染手作課程，感受產地特色。

張峰銘表示，國產洋蔥自12月中下旬一路採收到4、5月，產區由北往南推進，其中伸港為最早採收區。前兩年因氣候異常與颱風影響，產量大減、價格上揚；今年則恢復正常產量，本週大盤價落在每公斤14至15元，只要把關品質，農民收益仍具支撐。

他也指出，國產洋蔥水分高、口感細緻，不論烹調或鮮食表現都優於進口洋蔥；進口洋蔥雖耐貯存，但水分較少、口感較粗，需長時間烹煮才軟爛，消費者鮮食感受差異明顯。

不過，國產洋蔥仍面臨挑戰。張峰銘說，以往曾因氣候衝擊，產量僅剩今年一半，導致不少農民虧損，近年洋蔥種籽也面臨缺貨，加上氣候變異加劇，產量擴大不易。