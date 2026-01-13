總預算卡關TPASS恐斷炊 侯友宜：不會讓市民權益受影響

中央政府總預算卡關恐導致TPASS 1200月票預算斷炊，新北市長侯友宜今天上午參加新北捷運警察隊成立揭牌典禮被問及時表示，TPASS新北市預算已編了，希望市民的權益不要受到影響。也希望在立法院的預算、民生預算如果先行，其他的也要陸陸續續到位。

侯友宜參加捷運警察隊成立揭牌暨新任隊長布達典禮時指出，新北市是全國捷運興建最多的都會，在我任內已有環狀線、淡海輕軌、安坑輕軌等三條完成，今年三鶯線也要完成。為了因應捷運系統越來越多、事情越來越繁雜，所以今天正式成立捷運警察隊，目前已經有3個分隊，分別是安環分隊、淡海分隊，還有包括即將要成立的三鶯分隊。未來還有汐東分隊、土樹分隊、五泰分隊會陸續到位。

侯友宜指出，第一線捷運警察同仁除捍衛市民搭乘捷運的安全外，同時要跟派出所、分局、保大做好通力合作，及跟桃園、台北並肩作戰。隨時不斷做好演練、做好準備，能在第一個時間預防事情不要發生。事情發生了在第一線能夠快速地反應讓傷害減到最低。所以要不斷地去做好實戰的演練，也隨時做好準備，讓捷運警察捍衛捷運大眾運輸的安全。

媒體詢問目前TPASS是採代墊支付，是否希望總預算趕快過關。侯友宜表示，目前新北市TPASS預算已經編了，編的過程中也做好萬全的準備，希望市民的權益不要受到影響。當然也希望在立法院的預算、民生預算如果先行，其他的也要陸陸續續到位，不是光TPASS的問題，還有那些急迫性的民生議題也能夠在今年順利地通過。