悲劇了！他護照內頁被蓋「吉伊卡哇」印章 外交部曝嚴重後果

聯合新聞網／ 綜合報導
出國旅遊前，除了確認護照效期，也須留意「護照內頁」是否有汙損。示意圖／AI生成
出國旅遊前，除了確認護照效期，不少人都忽略「護照內頁狀態」的重要性。一名網友分享，自己近期要前往日本旅遊，突然發現護照內頁被朋友蓋上《吉伊卡哇》的印章，讓他深怕影響出入境。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「急！剛發現護照被蓋了吉伊卡哇怎辦？」為題，指出近期要去日本旅遊，正在收拾行李和準備日幣，突然發現去年朋友曾蓋了《吉伊卡哇》的印章在護照內頁，讓他直呼：「還有救嗎？現在去排隊換護照還來得及嗎？」

貼文一出後，不少網友都表示「認真說，亂蓋就是重辦，不然很多不給入境」、「蓋這種紀念章的人有夠多，整本作廢」、「趕快去換一本，有些國家查很嚴」、「機場地勤就會擋了」、「加點錢明天送急件應該還來得及」、「月底出國來得及啊，如果急件1天就可去拿了」、「旅行社加錢幾天就回來了」、「趕緊換護照，然後記得遠離智障朋友」。

事實上，外交部領事事務局官網曾呼籲，過去確實發生國人將旅遊景點紀念章蓋在護照內頁，入境他國時遭認定護照異常，當場被拒絕入境、甚至原機遣返的案例。

外交部強調，護照具有公文書性質，非權責機關不得任意增刪、塗改或加蓋任何章戳，一旦出現紀念章、塗寫痕跡或紙張破損等情形，即屬護照汙損，應立即申請換發新護照，提醒民眾務必提高警覺，避免影響旅遊行程與自身權益。

