全球失智人口破7000萬 醫：找到「人生目標」是關鍵防線

台灣邁入超高齡社會，失智症已成為嚴峻健康挑戰之一，截至2026年，全球失智人口已突破7000萬人。精神科醫師楊聰財指出，最新科學研究顯示，預防失智的關鍵不只在藥物或保健食品，而是來自一項經常被忽略卻極具保護力的因素「人生目標感」。

68歲的退休建築師在退休初期曾出現社交孤立與輕度認知功能下降。經醫師建議後，他重新拾起對老建築的熱愛，花費一年時間踏勘台北大稻埕，整理歷史沿革與建築紀錄，並製作成「城市記憶筆記本」，定期在社區活動中心向年輕世代與孩童分享。

楊聰財說，該名退休建築師於2026年健康檢查結果顯示，語言表達與短期記憶能力明顯改善，原本呈現退化趨勢的海馬迴功能也趨於穩定，顯示重新建立生活目標與社會角色，能對大腦產生正向影響。

楊聰財引用「美國老年精神醫學期刊」於2025年發表的一項長達15年追蹤研究指出，擁有清晰人生目標的人，其罹患認知障礙與失智症的風險平均可降低約30%。研究顯示，當一個人對生活仍保有「為何而活」的動機時，大腦老化速度會顯著放緩，並產生實質的神經保護效果。

從神經科學角度來看，人生目標並非心理安慰，而是能引發真實的生理反應。楊聰財說，當個體對未來懷抱期待時，大腦會穩定分泌多巴胺與血清素，不僅能強化前額葉皮質的執行功能，也有助於調節情緒並降低壓力荷爾蒙皮質醇對神經細胞的傷害。長期投入有意義的生活目標，還能促進神經可塑性，建立所謂的「認知儲備」，讓大腦即使在老化過程中，仍可透過替代神經路徑維持運作。

楊聰財說，大腦保養必須從生理、心理、社會與精神靈性等多個面向同步進行。目標感強的人，通常更願意維持規律運動與良好睡眠，促進腦源性神經滋養因子分泌，且生活有方向者可提升心理韌性，讓壓力轉化為有意義的挑戰，持續的人際互動與社會參與，被證實是目前最有效的綜合性護腦方式，當個體感受到與世界的連結並對未來懷抱希望時，大腦的預設模式網絡也會趨於穩定，降低焦慮與過度自我批判。

楊聰財提醒，退休並不代表大腦可以「退場休息」，若長期失去目標，大腦反而會啟動節能機制，加速神經迴路退化，相反地，只要對明天仍抱有期待，大腦就會持續為未來而運作。