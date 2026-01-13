快訊

同航班5行李受損！泰獅航「只賠210元」 地勤不道歉：已強烈要求不能摔

民調僅差0.6%！高雄市長初選落敗 邱議瑩：結果不盡人意我謙卑接受

黃仁勳打造「會思考的自駕AI」 L2++能解放雙手嗎？

聽新聞
0:00 / 0:00

全球失智人口破7000萬 醫：找到「人生目標」是關鍵防線

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
台灣邁入超高齡社會，失智症已成為嚴峻健康挑戰之一，截至2026年，全球失智人口已突破7000萬人；示意圖。本報資料照片
台灣邁入超高齡社會，失智症已成為嚴峻健康挑戰之一，截至2026年，全球失智人口已突破7000萬人；示意圖。本報資料照片

台灣邁入超高齡社會，失智症已成為嚴峻健康挑戰之一，截至2026年，全球失智人口已突破7000萬人。精神科醫師楊聰財指出，最新科學研究顯示，預防失智的關鍵不只在藥物或保健食品，而是來自一項經常被忽略卻極具保護力的因素「人生目標感」。

68歲的退休建築師在退休初期曾出現社交孤立與輕度認知功能下降。經醫師建議後，他重新拾起對老建築的熱愛，花費一年時間踏勘台北大稻埕，整理歷史沿革與建築紀錄，並製作成「城市記憶筆記本」，定期在社區活動中心向年輕世代與孩童分享。

楊聰財說，該名退休建築師於2026年健康檢查結果顯示，語言表達與短期記憶能力明顯改善，原本呈現退化趨勢的海馬迴功能也趨於穩定，顯示重新建立生活目標與社會角色，能對大腦產生正向影響。

楊聰財引用「美國老年精神醫學期刊」於2025年發表的一項長達15年追蹤研究指出，擁有清晰人生目標的人，其罹患認知障礙與失智症的風險平均可降低約30%。研究顯示，當一個人對生活仍保有「為何而活」的動機時，大腦老化速度會顯著放緩，並產生實質的神經保護效果。

從神經科學角度來看，人生目標並非心理安慰，而是能引發真實的生理反應。楊聰財說，當個體對未來懷抱期待時，大腦會穩定分泌多巴胺與血清素，不僅能強化前額葉皮質的執行功能，也有助於調節情緒並降低壓力荷爾蒙皮質醇對神經細胞的傷害。長期投入有意義的生活目標，還能促進神經可塑性，建立所謂的「認知儲備」，讓大腦即使在老化過程中，仍可透過替代神經路徑維持運作。

楊聰財說，大腦保養必須從生理、心理、社會與精神靈性等多個面向同步進行。目標感強的人，通常更願意維持規律運動與良好睡眠，促進腦源性神經滋養因子分泌，且生活有方向者可提升心理韌性，讓壓力轉化為有意義的挑戰，持續的人際互動與社會參與，被證實是目前最有效的綜合性護腦方式，當個體感受到與世界的連結並對未來懷抱希望時，大腦的預設模式網絡也會趨於穩定，降低焦慮與過度自我批判。

楊聰財提醒，退休並不代表大腦可以「退場休息」，若長期失去目標，大腦反而會啟動節能機制，加速神經迴路退化，相反地，只要對明天仍抱有期待，大腦就會持續為未來而運作。

失智症

延伸閱讀

研究揭永續行動大腦關鍵 專家：環境教育可參考

一個常見普通的臉部老化特徵 可能透露未來是否罹患失智症

壓力大暴食想吃炸雞蛋糕 營養師：大腦在求救

台灣每4人就有1人睡不好！專家揭「失眠真相」：不是累，是大腦停不下來

相關新聞

嬰幼兒海苔重金屬超標 醫示警：恐致智力不足、腎臟衰竭且無解毒劑

衛福部食藥署針對媒體報導嬰幼兒海苔疑慮產品，共7件進行調查，發現除1件疑慮產品已售完無庫存，其餘7件都檢出重金屬鉛、鎘不...

高鐵台南站旅客衝撞列車落軌 1307車次取消營運

高鐵今發生旅客落軌意外。高鐵公司表示，今（13）日1307車次抵達台南站時，有旅客衝撞該列車，發生落軌，該列車台南到左營...

食藥署證實6款嬰幼兒海苔含超標鉛、鎘 「這款」重金屬含量超標50倍

根據鏡週刊報導，國內部分業者進口國外海苔，輸入台灣以嬰幼兒食品名義販售，但重金屬含量卻只符合成人的標準，恐導致嬰幼兒吃下...

沒碰菸酒檳榔…40歲健康女竟罹上顎牙齦癌 醫籲：3症狀快就醫

長期抽菸、喝酒及嚼食檳榔被視為口腔癌高風險行為，但台中40歲許姓女子不碰菸、酒、 檳榔，作息正常，卻罹「上顎牙齦癌」，經...

總預算卡關TPASS恐斷炊 侯友宜：不會讓市民權益受影響

中央政府總預算卡關恐導致TPASS 1200月票預算斷炊，新北市長侯友宜今天上午參加新北捷運警察隊成立揭牌典禮被問及時表...

全球失智人口破7000萬 醫：找到「人生目標」是關鍵防線

台灣邁入超高齡社會，失智症已成為嚴峻健康挑戰之一，截至2026年，全球失智人口已突破7000萬人。精神科醫師楊聰財指出，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。