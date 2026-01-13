快訊

高鐵台南站旅客衝撞列車落軌 1307車次取消營運

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台灣高鐵列車示意圖。聯合報系資料照
台灣高鐵列車示意圖。聯合報系資料照

高鐵今發生旅客落軌意外。高鐵公司表示，今（13）日1307車次抵達台南站時，有旅客衝撞該列車，發生落軌，該列車台南到左營停駛，也造成部分列車延誤，該案已由警方調查；高鐵表示，將耗資20.5億元推動車站月台門工程，於2028年完成設置。

高鐵說，高鐵1307車次今日於上午10時44分抵達台南站時，發生旅客因不明原因，衝撞該列車的落軌事件，車站立即啟動相關安全防護措施，並通報消防、醫護人員到場協助，目前全案已交由鐵路警察調查中。

高鐵指出，受此事件影響，高鐵公司取消1307車次後續台南-左營營運，以配合進行事件調查，並安排旅客搭乘後續列車繼續行程；部分列車並將進行運轉調度，可能有所延誤，造成不便，敬請旅客見諒。

高鐵強調，為進一步提升旅客候車安全及列車整體營運效率，防止旅客及物品掉落軌道意外發生，耗資20.5億元進行全線車站月台門工程，預計2028年全線完成月台門設置。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

高鐵

