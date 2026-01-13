石崇良盼第二季開放醫院聘外籍照服員 洪申翰：評估與審查沒有時間表

衛福部長石崇良昨指出，為因應護理人力荒，研擬開放醫院聘雇外籍護佐、照服員，協助急性病房病患照顧，日前已經向勞動部提案，盼今年第二季能有好消息。對此，勞動部長洪申翰說，相關評估與審查沒有具體時間表，也希望衛福部先跟相關工作者團體做溝通。

石崇良昨受訪時說，衛福部研擬開放醫院聘雇外籍照服員，協助照顧病患，透過建立更明確的分級分工，讓外籍照護人員能夠在醫院合法工作，也減輕護理人員的工作負擔，對家屬、護理人員以及醫院來說，是三贏模式。

對此，洪申翰今受訪表示，已經收到衛福部提案，勞動部將以本國工作者職業權益、開放需求必要性來進行專業評估。他強調，希望衛福部作為照顧產業目的事業主管機關，能跟相關工作者團體做好溝通，讓評估能有多完整周全資訊。

對於石崇良說，希望今年第二季能有好消息，洪申翰則說，相關評估跟審查沒有時間表。