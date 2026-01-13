食藥署證實6款嬰幼兒海苔含超標鉛、鎘 「這款」最嚴重重金屬超標48倍

根據鏡週刊報導，國內部分業者進口國外海苔，輸入台灣以嬰幼兒食品名義販售，但重金屬含量卻只符合成人的標準，恐導致嬰幼兒吃下過量重金屬，導致健康危害，成為嚴重食安破口。食藥署今指出，已調查報導所揭露7項嬰幼兒海苔產品，除1件已售完無庫存，其餘6件檢驗結果重金屬鉛、鎘均不符規定，立即啟動下架回收，目前已下架2萬5047件。

食藥署公布這7件疑慮產品品名，分別為「BEBE貝兒純淨海苔」、「LUSOL無鹽調味烘烤海苔」、「芽米寶貝100%純橄欖油海苔」、「Naeiae韓國幼兒紫菜」、「MB BABY萌寶寶海苔」、「韓爸田園日記嚴選初收孩苔」、「ibobmi無調味海苔片」。產品重金屬鉛含量超標3至4倍不等，重金屬鎘超標最高達48倍。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘說，食藥署協同地方政府衛生局抽驗，前述標示供嬰幼兒使用的產品，除「Naeiae韓國幼兒紫菜」以販售完畢無庫存可檢驗，其餘產品重金屬鉛、鎘均不符「食品中污染物質及毒素衛生標準」中「嬰幼兒副食品類規定」，嬰幼兒副食品重金屬殘留量規定，與成人使用產品差異可達20至25倍之多。

劉芳銘表示，目前業者輸入海苔產品號列，並無法區分成人、嬰幼兒食品，導致食安管理上困難，食藥署將與相關部會研議，增列嬰幼兒產品專屬的稅則號列，此外，現行嬰兒食品標示也恐導致誤會，產品符合成人規定進口海苔製品，卻標示嬰幼兒食用相關字樣，容易誤導民眾，食藥署將搜集各國規定，研議3歲以下嬰幼兒食用之食品，必須標示「嬰幼兒食品」字樣，供民眾辨認、選擇。

食藥署指出，為確保嬰幼兒食品衛生安全，食藥署將持續辦理嬰幼兒食品相關專案，並針對輸入之嬰幼兒海苔產品已採監視查驗1個月，逐批檢驗重金屬，依查驗情形滾動式調整查驗方式，同時提醒家長，若已購買到清單所列之疑慮產品，因現行嚴格的嬰幼兒副食品衛生標準，建議不要提供三歲以下孩童使用，並可向原購買廠商辦理退換貨。 食藥署公布這7件疑慮產品品名，以及檢驗重金屬結果。圖／食藥署提供