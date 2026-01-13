基隆市務會議討論TPASS 謝國樑：通勤族權益不受影響最重要

基隆市政府市務會議今討論「TPASS」方案，市長謝國樑說，預算程序要怎麼完成，府內會有周延的辦法。從市民的角度來說，結論就是基隆通勤族的權益，不會受到任何影響，這點最重要。

2026年度總預算案在立法院卡關，攸關廣大通勤族權益的TPASS通勤月票，是否遭受影響引發關注。北北基桃4市交通首長昨開會後，提出補貼款由地方政府代墊，喊話中央盡力協調、提出應變計畫3項共識，希望預算早日通過，服務不中斷。

謝國樑今天頒發感謝狀給即時救人的消防局百福分隊小隊長李岳錡和護理師鄭惠月，受訪時提及今天召開的市務會議，有討論TPASS執行方案，預算程序等細節要怎麼完成，府內會有周延的辦法，他有請相關局處做更多的沙盤推演，重點就是讓通勤族放心。

謝國樑強調，不管發生什麼樣的情況，基隆通勤族的TPASS不會受到影響，這一點市府會全力確保，請市民安心。

謝國樑說，每一個城市對於TPASS的需求不一樣，要跨縣市移動者需求更強烈，因為節省的經費會更多。基隆就是一個跨縣市，對TPASS需求強烈的就業環境，市府非常清楚，所以此事從被討論到今天，他都跟大家說，TPASS權益絕對會全力確保，不會有任何的問題。