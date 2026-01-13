年節暴飲暴食易「嘔吐」 中醫師：背後成因多元 最嚴重恐是胃輕癱

快訊

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
中醫師吳宛容說，尾牙大魚大肉後，常出現噁心、嘔吐，應多注意。本報資料照片
農曆新年還有一個多月就要到來，許多公司行號陸續準備尾牙宴，但尾牙大魚大肉吃太多，很容易造成胃部不適。中醫師吳宛容說，大魚大肉後，常出現噁心、嘔吐，皆為胃氣上逆所出現的不適症狀，導致胃的內容物被推到食道，緊接著腹部的橫膈肌肉收縮，腹內壓增加，進而嘔吐，嘔吐由腦部的腦幹控制，應查明原因，針對病因治療。

吳宛容說，嘔吐原因十分多元，包括病毒或細菌感染，引起的腸胃炎、食物中毒，或是消化系統疾病，如胃炎、胃潰瘍、腸阻塞、胃食道逆流、膽絞痛等，甚至是心臟及肺臟疾病，糖尿病引發的胃輕癱等。而若有暈車、偏頭痛、腦瘤、內耳不平衡，心理過大的壓力、焦慮都容易出現嘔吐症狀，但若伴隨發燒、嚴重腹痛、脫水或血便等，需立即就醫。

對於年節尾牙大魚大肉造成的腸胃不適，吳宛容說，原因多為過食辛辣、重鹹、油膩、高糖、精緻食物，引起胃熱的症狀，如口臭、口苦、腹痛，便秘，尿黃，此時容易有乾嘔或嘔吐頻繁，需避免甜食、油炸、酒類、麵包、麵食類、高糖分水果。另，尾牙也常有冷飲、生魚片、生菜沙拉、水果等生冷食物，容易引發胃寒、腹部冷痛，建議應避免生冷油膩、過甜飲食。

尾牙飲食不節制、飲酒、進食過量，容易造成腸胃虛弱消化不良，症狀有胃酸上逆、腹脹、乾嘔或嘔吐未消化食物，吐後較舒服。吳宛容說，尾牙應避免暴飲暴食、過量飲酒。

吳宛容分享止嘔穴位，包括內關穴在前臂掌側，腕橫紋上2寸，掌長肌腱與橈側腕屈肌腱之間，功效為寧心、安神、和胃、寬胸、降逆、止嘔；足三里穴為小腿前外側，外膝眼下3寸，脛骨前緣外一橫指處，功效有調理脾胃，和腸消滯，清熱化濕；合谷穴在手背第1至2掌骨間中點處，功效是疏散風邪，和胃通腸。每次按摩30秒，每天早晚按摩各5至10分鐘，或噁心想吐時按摩，以緩解不適症狀。

尾牙 胃食道逆流

