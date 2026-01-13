沒碰菸酒檳榔…40歲健康女竟罹上顎牙齦癌 醫籲：3症狀快就醫

快訊

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
許女罹患口腔癌，牙齒重建後，成功恢復正常咀嚼功能，生活品質大幅提升。圖／中山附醫提供
許女罹患口腔癌，牙齒重建後，成功恢復正常咀嚼功能，生活品質大幅提升。圖／中山附醫提供

長期抽菸、喝酒及嚼食檳榔被視為口腔癌高風險行為，但台中40歲許姓女子不碰菸、酒、 檳榔，作息正常，卻罹「上顎牙齦癌」，經緊急在中山附醫手術切除大範圍上顎骨，並拔除鄰近腫瘤10顆牙齒，並完成顴骨植牙及游離皮瓣重建，成功恢復正常咀嚼功能。醫師邱昱瑋提醒，若口腔內出現長期不癒的潰瘍、腫塊或異常疼痛，都要盡早就醫檢查。

據了解，許女平時沒有不良生活習慣，卻在2024年確診「上顎牙齦癌」，緊急前往中山附醫求診，需手術切除大範圍上顎骨，不僅影響外觀，口內鄰近腫瘤的10顆牙齒也得一併切除，嚴重影響身心。

中山附醫口腔顎面外科醫師邱昱瑋說明，手術當日，由他與醫師陳怡孜、陳珮吟組成的醫療團隊主導，術前採用電腦數位模擬手術，術前運用電腦數位模擬技術，精準規畫腫瘤切除範圍及術後牙齒重建位置，並模擬將植體植入顴骨中，以彌補上顎骨缺損。

邱昱瑋指出，手術時，結合切割導板與電腦導航系統輔助，所有相關手術程序於同一日一次完成，精準完成上顎口腔癌腫瘤切除、頸部淋巴清除、顴骨植牙及游離皮瓣重建，大幅縮短治療時程，降低患者身體負擔，目前許女已成功恢復正常咀嚼功能，生活品質大幅提升。

邱昱瑋提醒，即使不抽菸、不喝酒、不嚼檳榔，仍可能發生口腔癌，民眾若發現口腔內出現長期不癒的潰瘍、腫塊或異常疼痛，應盡早就醫檢查，把握黃金治療時機。

許女罹患口腔癌中的上顎牙齦癌，需切除大半個上顎與口內10顆牙齒。圖／中山附醫提供
許女罹患口腔癌中的上顎牙齦癌，需切除大半個上顎與口內10顆牙齒。圖／中山附醫提供

