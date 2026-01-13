印尼進口木薯餅甜味劑超標 4424公斤邊境攔截

快訊

中央社／ 台北13日電

在食藥署今天公布的最新邊境檢驗違規名單中，有1名業者從印尼進口4批木薯餅，通通被檢出甜味劑含量超標，多達4424公斤遭邊境攔截，未流入市面。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境查驗不合格名單，共13項不合格產品，包括菲律賓鮪魚罐、印度薑黃粉等，被檢出農藥超標或其他不合格狀況，全數退運或銷毀。

這次有4批來自印尼的木薯餅被檢出甜味劑含量不符合規定，均由同1名業者輸入，共4424公斤在邊境必須退運或銷毀。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘告訴中央社記者，這4批印尼木薯餅檢出甜味劑糖精介於每公斤0.10至0.24公克，及環己基（代）磺醯胺酸介於每公斤0.02至0.15公克，依據「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，案內產品為非表列准用的範圍。

食藥署統計民國114年7月5日至115年1月5日期間，受理印尼的餅乾，報驗697批，其中不合格12批、不合格率1.7%，檢驗不合格原因為防腐劑、甜味劑及黃麴毒素不合格。

劉芳銘說，食藥署從今年1月13日起至2月12日止，在邊境針對印尼的餅乾採逐批查驗，抽驗比例為100%。

此外，這次有1批從中國進口的靈芝，被檢出殘留農藥陶斯松0.05ppm，依據「農藥殘留容許量標準」，殺蟲劑陶斯松為不得檢出，共1000公斤依規定退運或銷毀。食藥署針對這名業者，在邊境由一般抽批查驗調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。

另外還有1名業者則是從中國輸入「空膠囊」，被檢出殘留農藥環氧乙烷0.5mg/kg，違反不得檢出規定，共1批、31.50公斤遭邊境攔截。劉芳銘表示，環氧乙烷主要用來殺菌，過去不合格案件多半是在穀類中殘留違規，這是近5年首度在邊境攔截到違規的空膠囊，針對業者調整為加強抽驗。

