快訊

全台冷颼颼！家中電暖器怎接才安全 內行籲先檢查1事、用錯恐短路釀災

高雄市長初選賴瑞隆出線 第一時間致電三對手致謝並強調「三大承諾」

台積電擴大投資美國救台美關稅？川普的算盤 魏哲家是否埋單

花蓮準備迎春節旅遊 七星潭公廁升級、兩潭自行車道更安全

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣政府爭取交通部觀光署補助，針對七星潭飛機航道下「藍天廣場公廁」整修。圖／花蓮縣政府觀光處提供
花蓮縣政府爭取交通部觀光署補助，針對七星潭飛機航道下「藍天廣場公廁」整修。圖／花蓮縣政府觀光處提供

花蓮七星潭是熱門觀光景點，為迎接春節旅遊旺季，縣府觀光處完成七星潭周邊及「兩潭自行車道」整體優化工程，從公廁空間到路面安全全面升級，讓旅客在欣賞海景之餘，也能感受到「友善花蓮」的服務溫度。

縣府觀光處指出，縣府爭取交通部觀光署補助推動「景點優化體驗加值計畫」，共獲補助經費1656萬元，針對七星潭周邊景觀與自行車道進行全面改善，工程已於昨日完成驗收，為春節連假旅遊潮提前做好準備。

本次改善工程涵蓋全長35.5公里、串聯七星潭與鯉魚潭的「兩潭自行車步道」，除針對景觀橋至曙光橋段進行上邊坡排水系統改善、路面坑洞修復外，也同步完成草皮美化及港務段沿線設施修繕，提升騎乘與步行安全，打造更友善的遊憩動線。

觀光處長余明勲表示，工程亮點之一為七星潭飛機航道下的「藍天廣場公廁」蛻變，不僅更新老舊管線，改善通風與採光不足問題，更因應家庭遊客需求，新增4間親子友善廁所與3處尿布台，讓攜帶嬰幼兒出遊的家長也能享有明亮、通透且機能完善的空間，讓公共設施成為景點加分項目。

此外，全區導覽牌示同步整治與景觀意象營造，提供遊客更直觀、精確的動線指引，全面提升七星潭及兩潭自行車道的整體質感與旅遊體驗。

縣長徐榛蔚指出，七星潭是花蓮具代表性的國際級景點，縣府特別要求工程在春節前完成驗收，就是希望遊客在享受無敵海景的同時，也能享有國際水準的公共服務。

縣府表示，已獲中央核定「113至116年重要廊帶亮點營造計畫」，將持續推動「七星潭風景區整體風貌提升計畫」，包括新建七星潭旅遊服務中心，整合在地文化與資源、連結在地文化，創造就業機會，朝向結合自然美景與完善服務的國際觀光門戶邁進，並帶動地方經濟效益。

花蓮縣政府為下月春節連假做準備，針對七星潭全區營造景觀意象。圖／花蓮縣政府觀光處提供
花蓮縣政府為下月春節連假做準備，針對七星潭全區營造景觀意象。圖／花蓮縣政府觀光處提供
花蓮縣政府爭取觀光署補助「景點優化體驗加值計畫」，改善七星潭全區導覽牌。圖／花蓮縣政府觀光處提供
花蓮縣政府爭取觀光署補助「景點優化體驗加值計畫」，改善七星潭全區導覽牌。圖／花蓮縣政府觀光處提供

春節

延伸閱讀

嶄新風貌迎客 七星潭藍天廣場及自行車道優化

新北抽查春節應景食品 菠菜農藥超標3倍 巴西蘑菇驗出農藥

東部幹線春節車票開賣 台鐵：尚有餘位提供購票

台鐵東部春節加開車票賣37.9萬張 西部明天0時準備開搶

相關新聞

沒碰菸酒檳榔…40歲健康女竟罹上顎牙齦癌 醫籲：3症狀快就醫

長期抽菸、喝酒及嚼食檳榔被視為口腔癌高風險行為，但台中40歲許姓女子不碰菸、酒、 檳榔，作息正常，卻罹「上顎牙齦癌」，經...

台鐵東部春節車票「瞬間秒殺」民眾抱怨官網介面混亂難訂票

台鐵今0時起開放春節假期東部幹線對號列車訂票，截至今早9時已完成20萬6970筆、37萬9537張訂票，台鐵稱訂票過程順...

台鐵東部春節加開車票賣37.9萬張 西部明天0時準備開搶

因應2026年春節連續假期疏運旅客需要，台鐵自2026年2月12日至2月23日共12天，全線加開各級列車共計271班。東...

32歲女全身莫名疼痛找不到病因 竟是神秘的「公主病」

一名32歲女工程師，最近因為工作壓力變大，身體多處開始出現莫名疼痛，症狀反覆且逐漸加劇。求診多家醫院，接受各種檢查都找不...

今年1號颱風洛鞍可能生成 賈新興揭生成時間及影響

1月颱有可能生成。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」...

回暖了！ 粉專：1天比1天高1度周日高溫28度

冷空氣減弱了，氣象粉專「林老師氣象站」表示，今起高溫一天比一天高一度…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。