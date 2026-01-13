花蓮準備迎春節旅遊 七星潭公廁升級、兩潭自行車道更安全

花蓮七星潭是熱門觀光景點，為迎接春節旅遊旺季，縣府觀光處完成七星潭周邊及「兩潭自行車道」整體優化工程，從公廁空間到路面安全全面升級，讓旅客在欣賞海景之餘，也能感受到「友善花蓮」的服務溫度。

縣府觀光處指出，縣府爭取交通部觀光署補助推動「景點優化體驗加值計畫」，共獲補助經費1656萬元，針對七星潭周邊景觀與自行車道進行全面改善，工程已於昨日完成驗收，為春節連假旅遊潮提前做好準備。

本次改善工程涵蓋全長35.5公里、串聯七星潭與鯉魚潭的「兩潭自行車步道」，除針對景觀橋至曙光橋段進行上邊坡排水系統改善、路面坑洞修復外，也同步完成草皮美化及港務段沿線設施修繕，提升騎乘與步行安全，打造更友善的遊憩動線。

觀光處長余明勲表示，工程亮點之一為七星潭飛機航道下的「藍天廣場公廁」蛻變，不僅更新老舊管線，改善通風與採光不足問題，更因應家庭遊客需求，新增4間親子友善廁所與3處尿布台，讓攜帶嬰幼兒出遊的家長也能享有明亮、通透且機能完善的空間，讓公共設施成為景點加分項目。

此外，全區導覽牌示同步整治與景觀意象營造，提供遊客更直觀、精確的動線指引，全面提升七星潭及兩潭自行車道的整體質感與旅遊體驗。

縣長徐榛蔚指出，七星潭是花蓮具代表性的國際級景點，縣府特別要求工程在春節前完成驗收，就是希望遊客在享受無敵海景的同時，也能享有國際水準的公共服務。

縣府表示，已獲中央核定「113至116年重要廊帶亮點營造計畫」，將持續推動「七星潭風景區整體風貌提升計畫」，包括新建七星潭旅遊服務中心，整合在地文化與資源、連結在地文化，創造就業機會，朝向結合自然美景與完善服務的國際觀光門戶邁進，並帶動地方經濟效益。 花蓮縣政府為下月春節連假做準備，針對七星潭全區營造景觀意象。圖／花蓮縣政府觀光處提供 花蓮縣政府爭取觀光署補助「景點優化體驗加值計畫」，改善七星潭全區導覽牌。圖／花蓮縣政府觀光處提供