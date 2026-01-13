年節買靈芝補身要注意！ 迪化街1中藥行自陸進口1噸靈芝 含違規殺蟲劑
衛福部食藥署今天公布邊境不合格品項，共13項國外進口農產品、食品等不符國內食安規定，在邊境遭攔截，要求退運或銷毀。農曆春節將至，不少北部民眾習慣到迪化街選購年節贈禮，本次不合格品項中，迪化街中藥行進口一批中國大陸靈芝，被檢出農藥殘留不合格，高達1公噸被要求退運或銷毀，且食藥署對該公司提升邊境抽驗比率。
食藥署北區管理中心主任劉芳銘說，輸入業者「陸惠中藥有限公司」，登記地址為迪化街1段267號，該公司報驗的中國大陸靈芝，檢出殘留農藥陶斯松0.05ppm，依據「農藥殘留容許量標準」，殺蟲劑陶斯松為不得檢出，應低於檢測方法之定量極限0.03ppm，這批中國大陸靈芝在邊境必須退運或銷毀。食藥署針對該公司，邊境抽驗比率從一般抽批，調整為加強抽批，查驗比率為2至5成。
食藥署另揪出4批印尼進口木薯餅，添加物不符規定。劉芳銘說，這4批產品都是由輸入業者「西霸企業有限公司」報驗，檢出甜味劑糖精介於每公斤0.10至0.24公克及環己基（代）磺醯胺酸介於每公斤0.02至0.15公克，依據「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，案內產品為非表列准用的範圍，這4批印尼的木薯餅在邊境必須退運或銷毀。
劉芳銘說，食藥署署統計近半年，從114年7月5日至115年1月5日止，受理印尼的餅乾相關產品，總共報驗697批，檢驗不合格12批，不合格率1.7%，檢驗不合格原因為防腐劑、甜味劑及黃麴毒素不合格。食藥署從115年1月13日起至115年2月12日止，在邊境針對印尼的餅乾採逐批查驗，抽驗比例為100%。
