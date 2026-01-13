新版林產品溯源規範上路 作業簡化、納竹林產品

農業部林業及自然保育署今天說，新版「台灣林產品生產追溯管理作業規範」已實施，將過去繁瑣「逐案審查」轉型為「業者自主登錄」，簡化作業，納入竹林產品。

林保署發布新聞稿表示，業者可更輕鬆加入溯源體系，也讓優質合法國產木竹材走進大眾生活。

林保署說，「台灣林產品生產追溯系統」為國產木竹材建立可信任「身分證」，透過數位化追蹤機制，確認木竹材合法性，有效區隔國產與進口木材，回應國際永續浪潮、接軌全球供應鏈。

林保署表示，過去參與林產品溯源制度業者，須於每次產品上市前申請，經審查通過後才能取得申請批次產品QR Code，程序相對繁瑣，難即時因應多元且彈性的加工與銷售型態。

為回應產業實際需求，提升業者自主管理與作業效率，林保署修正規範，簡化申請檢核作業，強化源頭管理，無須逐案審查與核發條碼，初始業者只須在「台灣林產品生產追溯系統」完成溯源資訊（如樹種、材積與產地來源等）登錄，上傳相關佐證文件，經受理單位與審查單位核對無誤，即可經系統登錄產製並使用衍生追溯條碼。

林保署說，新規範明確定義經營者，凡涉及林產品生產、加工、分裝、流通或販賣業者，須對登錄資訊真實性負責，確保條碼資訊與產品實際狀況相符，也強化市場稽核，藉不定期抽查，如果發現登錄不實，將依情節輕重處以限期改正、暫停系統權限，甚至依法追究法律責任。

另外，林保署擴大林產品追溯範疇，納入竹林產品，讓國產林產品來源證明更全面，也提供喜愛竹製品消費者同樣透明、可信賴的選擇。

農業部統計，台灣森林近220萬公頃、竹林約18萬公頃。

行政院2021年10月核定「新興竹產業發展綱要」計畫，以2022到2031年，規劃10年期程整體竹產業發展，重新串聯從生產、加工、研發應用到銷售整體產業鏈。