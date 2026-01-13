快訊

全台冷颼颼！家中電暖器怎接才安全 內行籲先檢查1事、用錯恐短路釀災

高雄市長初選賴瑞隆出線 第一時間致電三對手致謝並強調「三大承諾」

台積電擴大投資美國救台美關稅？川普的算盤 魏哲家是否埋單

新版林產品溯源規範上路 作業簡化、納竹林產品

中央社／ 台北13日電

農業部林業及自然保育署今天說，新版「台灣林產品生產追溯管理作業規範」已實施，將過去繁瑣「逐案審查」轉型為「業者自主登錄」，簡化作業，納入竹林產品。

林保署發布新聞稿表示，業者可更輕鬆加入溯源體系，也讓優質合法國產木竹材走進大眾生活。

林保署說，「台灣林產品生產追溯系統」為國產木竹材建立可信任「身分證」，透過數位化追蹤機制，確認木竹材合法性，有效區隔國產與進口木材，回應國際永續浪潮、接軌全球供應鏈。

林保署表示，過去參與林產品溯源制度業者，須於每次產品上市前申請，經審查通過後才能取得申請批次產品QR Code，程序相對繁瑣，難即時因應多元且彈性的加工與銷售型態。

為回應產業實際需求，提升業者自主管理與作業效率，林保署修正規範，簡化申請檢核作業，強化源頭管理，無須逐案審查與核發條碼，初始業者只須在「台灣林產品生產追溯系統」完成溯源資訊（如樹種、材積與產地來源等）登錄，上傳相關佐證文件，經受理單位與審查單位核對無誤，即可經系統登錄產製並使用衍生追溯條碼。

林保署說，新規範明確定義經營者，凡涉及林產品生產、加工、分裝、流通或販賣業者，須對登錄資訊真實性負責，確保條碼資訊與產品實際狀況相符，也強化市場稽核，藉不定期抽查，如果發現登錄不實，將依情節輕重處以限期改正、暫停系統權限，甚至依法追究法律責任。

另外，林保署擴大林產品追溯範疇，納入竹林產品，讓國產林產品來源證明更全面，也提供喜愛竹製品消費者同樣透明、可信賴的選擇。

農業部統計，台灣森林近220萬公頃、竹林約18萬公頃。

行政院2021年10月核定「新興竹產業發展綱要」計畫，以2022到2031年，規劃10年期程整體竹產業發展，重新串聯從生產、加工、研發應用到銷售整體產業鏈。

延伸閱讀

禁廚餘陣痛期 新北加碼轉用飼料及設備補助 助豬農轉型

掌農業部貪2.6億 唐仁健落淚懺悔：不要僥倖

伏見稻荷神社竹林遭遊客以金屬、石頭刻字塗鴉 受害竹子至少數百棵

探訪雲霧林野間的流動風景 用五感體驗茶鄉日常

相關新聞

沒碰菸酒檳榔…40歲健康女竟罹上顎牙齦癌 醫籲：3症狀快就醫

長期抽菸、喝酒及嚼食檳榔被視為口腔癌高風險行為，但台中40歲許姓女子不碰菸、酒、 檳榔，作息正常，卻罹「上顎牙齦癌」，經...

台鐵東部春節車票「瞬間秒殺」民眾抱怨官網介面混亂難訂票

台鐵今0時起開放春節假期東部幹線對號列車訂票，截至今早9時已完成20萬6970筆、37萬9537張訂票，台鐵稱訂票過程順...

台鐵東部春節加開車票賣37.9萬張 西部明天0時準備開搶

因應2026年春節連續假期疏運旅客需要，台鐵自2026年2月12日至2月23日共12天，全線加開各級列車共計271班。東...

32歲女全身莫名疼痛找不到病因 竟是神秘的「公主病」

一名32歲女工程師，最近因為工作壓力變大，身體多處開始出現莫名疼痛，症狀反覆且逐漸加劇。求診多家醫院，接受各種檢查都找不...

今年1號颱風洛鞍可能生成 賈新興揭生成時間及影響

1月颱有可能生成。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」...

回暖了！ 粉專：1天比1天高1度周日高溫28度

冷空氣減弱了，氣象粉專「林老師氣象站」表示，今起高溫一天比一天高一度…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。