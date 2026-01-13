新北抽查春節應景食品 菠菜農藥超標3倍、巴西蘑菇驗出農藥

農曆春節將至，新北市衛生局抽驗市售春節應景食品200件，檢驗項目包括農藥殘留、重金屬、動物用藥殘留等，結果驗出巴西蘑菇及菠菜2產品殘留農藥不合格。衛生局表示，已要求店家下架回收及移請來源所轄衛生局開罰，另從即日起在各區衛生所將免費發放二氧化硫、過氧化氫等簡易試劑，讓民眾購買年貨時可自行檢測。

衛生局副局長馬景野表示，每年春節前都針對應景食品進行抽驗，此次抽檢包括有生鮮蔬果及蕈菇、生鮮禽畜肉品、水產品、禽畜加工食品、糖果零食、醃製蔬菜等類食品及網購冷凍年菜禮盒等，此次驗出2件違規產品，其中

，不得檢出農藥的巴西蘑菇被檢出含保加扶「Carbofuran」0.07 ppm，另菠菜被檢出芬普尼0.001 ppm及芬普尼代謝物 0.002 ppm總計0.003 ppm，超出標準的0.001 ppm。

衛生局食品藥物管理科長楊舒秦說，不符規定的巴西蘑菇抽驗地點在烏來老街，產品來源地則為台北市的一家業者，另農藥超標的波菜販售地在遠百板橋南雅分公司(愛買超市)，上述2項不符規定產品都已移請所轄衛生局處理，針對違規產品，可對源頭依食品安全衛生管理法規定處6萬元以上至2億元以下罰鍰。

衛生局提醒，二氧化硫有助於食材不易變色，常被用在脫水蔬菜、乾貨等，但應避免添加或食用過量，另過氧化氫俗稱雙氧水，具殺菌作用，但在最終產品中不得殘留，且不得用於魚丸、麵腸、麵製品、豆製品等食品，而皂黃、二甲基黃、二乙基黃為工業色素，依規定不得添加食品中。

衛生局表示，為讓民眾分辨食物是否有違法添加，即日起在各區衛生所將免費發放簡易試劑，民眾只需在食品中加入單一檢驗試劑，觀察其顏色變化，就可推估食品是否有違法添加，另呼籲民眾選購蔬菜水果，應選擇當季盛產蔬果，食用前也應先以清水浸泡數分鐘後再以流動水沖洗，有助去除殘留農藥。 新北市衛生局抽驗市售春節應景食品200件，檢驗項目包括農藥殘留、重金屬、動物用藥殘留等，結果驗出「巴西蘑菇」及「菠菜」殘留農藥不合格。記者林媛玲／攝影 為了讓民眾分辨食物是否有違法添加，即日起在各區衛生所將免費發放簡易試劑。記者林媛玲／攝影 新北市衛生局抽驗市售春節應景食品200件，檢驗項目包括農藥殘留、重金屬、動物用藥殘留等，結果驗出「巴西蘑菇」及「菠菜」殘留農藥不合格。記者林媛玲／攝影