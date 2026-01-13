快訊

全台冷颼颼！家中電暖器怎接才安全 內行籲先檢查1事、用錯恐短路釀災

高雄市長初選賴瑞隆出線 第一時間致電三對手致謝並強調「三大承諾」

台積電擴大投資美國救台美關稅？川普的算盤 魏哲家是否埋單

聽新聞
0:00 / 0:00

新北抽查春節應景食品 菠菜農藥超標3倍、巴西蘑菇驗出農藥

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新北市政府衛生局至量販店抽驗菠菜。圖／新北衛生局提供
新北市政府衛生局至量販店抽驗菠菜。圖／新北衛生局提供

農曆春節將至，新北市衛生局抽驗市售春節應景食品200件，檢驗項目包括農藥殘留、重金屬、動物用藥殘留等，結果驗出巴西蘑菇及菠菜2產品殘留農藥不合格。衛生局表示，已要求店家下架回收及移請來源所轄衛生局開罰，另從即日起在各區衛生所將免費發放二氧化硫、過氧化氫等簡易試劑，讓民眾購買年貨時可自行檢測。

衛生局副局長馬景野表示，每年春節前都針對應景食品進行抽驗，此次抽檢包括有生鮮蔬果及蕈菇、生鮮禽畜肉品、水產品、禽畜加工食品、糖果零食、醃製蔬菜等類食品及網購冷凍年菜禮盒等，此次驗出2件違規產品，其中

，不得檢出農藥的巴西蘑菇被檢出含保加扶「Carbofuran」0.07 ppm，另菠菜被檢出芬普尼0.001 ppm及芬普尼代謝物 0.002 ppm總計0.003 ppm，超出標準的0.001 ppm。

衛生局食品藥物管理科長楊舒秦說，不符規定的巴西蘑菇抽驗地點在烏來老街，產品來源地則為台北市的一家業者，另農藥超標的波菜販售地在遠百板橋南雅分公司(愛買超市)，上述2項不符規定產品都已移請所轄衛生局處理，針對違規產品，可對源頭依食品安全衛生管理法規定處6萬元以上至2億元以下罰鍰。

衛生局提醒，二氧化硫有助於食材不易變色，常被用在脫水蔬菜、乾貨等，但應避免添加或食用過量，另過氧化氫俗稱雙氧水，具殺菌作用，但在最終產品中不得殘留，且不得用於魚丸、麵腸、麵製品、豆製品等食品，而皂黃、二甲基黃、二乙基黃為工業色素，依規定不得添加食品中。

衛生局表示，為讓民眾分辨食物是否有違法添加，即日起在各區衛生所將免費發放簡易試劑，民眾只需在食品中加入單一檢驗試劑，觀察其顏色變化，就可推估食品是否有違法添加，另呼籲民眾選購蔬菜水果，應選擇當季盛產蔬果，食用前也應先以清水浸泡數分鐘後再以流動水沖洗，有助去除殘留農藥。

新北市衛生局抽驗市售春節應景食品200件，檢驗項目包括農藥殘留、重金屬、動物用藥殘留等，結果驗出「巴西蘑菇」及「菠菜」殘留農藥不合格。記者林媛玲／攝影
新北市衛生局抽驗市售春節應景食品200件，檢驗項目包括農藥殘留、重金屬、動物用藥殘留等，結果驗出「巴西蘑菇」及「菠菜」殘留農藥不合格。記者林媛玲／攝影
為了讓民眾分辨食物是否有違法添加，即日起在各區衛生所將免費發放簡易試劑。記者林媛玲／攝影
為了讓民眾分辨食物是否有違法添加，即日起在各區衛生所將免費發放簡易試劑。記者林媛玲／攝影
新北市衛生局抽驗市售春節應景食品200件，檢驗項目包括農藥殘留、重金屬、動物用藥殘留等，結果驗出「巴西蘑菇」及「菠菜」殘留農藥不合格。記者林媛玲／攝影
新北市衛生局抽驗市售春節應景食品200件，檢驗項目包括農藥殘留、重金屬、動物用藥殘留等，結果驗出「巴西蘑菇」及「菠菜」殘留農藥不合格。記者林媛玲／攝影

春節

延伸閱讀

文雅畜牧場芬普尼蛋汙染源追查斷線？防疫與調查兩單位：追查到底

印尼高麗菜芬普尼超標近1.5噸全數退運消火 法國乾酪檢出大腸桿菌超標

鬆口氣！彰化首批15處高風險蛋雞場採樣 芬普尼全部零檢出

文雅畜牧場芬普尼汙染 從上到下均稱不知情 彰檢繼續調查

相關新聞

沒碰菸酒檳榔…40歲健康女竟罹上顎牙齦癌 醫籲：3症狀快就醫

長期抽菸、喝酒及嚼食檳榔被視為口腔癌高風險行為，但台中40歲許姓女子不碰菸、酒、 檳榔，作息正常，卻罹「上顎牙齦癌」，經...

台鐵東部春節車票「瞬間秒殺」民眾抱怨官網介面混亂難訂票

台鐵今0時起開放春節假期東部幹線對號列車訂票，截至今早9時已完成20萬6970筆、37萬9537張訂票，台鐵稱訂票過程順...

台鐵東部春節加開車票賣37.9萬張 西部明天0時準備開搶

因應2026年春節連續假期疏運旅客需要，台鐵自2026年2月12日至2月23日共12天，全線加開各級列車共計271班。東...

32歲女全身莫名疼痛找不到病因 竟是神秘的「公主病」

一名32歲女工程師，最近因為工作壓力變大，身體多處開始出現莫名疼痛，症狀反覆且逐漸加劇。求診多家醫院，接受各種檢查都找不...

今年1號颱風洛鞍可能生成 賈新興揭生成時間及影響

1月颱有可能生成。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」...

回暖了！ 粉專：1天比1天高1度周日高溫28度

冷空氣減弱了，氣象粉專「林老師氣象站」表示，今起高溫一天比一天高一度…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。