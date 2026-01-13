台鐵東部春節車票「瞬間秒殺」民眾抱怨官網介面混亂難訂票

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵今0時起開放春節假期東部幹線對號列車訂票，不少民眾反映返鄉車票秒殺根本搶不到。台鐵示意圖。記者黃義書／攝影
台鐵今0時起開放春節假期東部幹線對號列車訂票，截至今早9時已完成20萬6970筆、37萬9537張訂票，台鐵稱訂票過程順利，且台北往花東車票仍有剩，但不少民眾抱怨時間一到馬上就顯示無票，且台鐵官網訂票介面設計不佳，訂票過程易讓人混亂。

台鐵指出，東部幹線對號列車（含宜蘭線、北迴線、花東線、南迴線及跨線）截至今日上午9時止，總計完成20萬6970筆、37萬9537張訂票，訂票過程順利。

但不少民眾抱怨，今凌晨0時馬上就進行購票，未料即刻就顯示售罄「3支手機在搶票都搶不到」，直呼今年春節車票比去年還難搶；也有人反映，沒有地圖車站快選，選單變很長一條，還要一直捲動，很不方便，但也了解搶掉期間，會有大量人潮於短時間湧入，若不改成效能版網站更容易卡住。

另外，也有民眾表示，雖然有搶到返鄉的票但訂票訂得一肚子氣。他表示，台鐵官網左邊的線上訂票「個人訂票紀錄查詢/修改訂票/網路付款」，若沒訂票代碼根本不能用也查不到票，這會讓人很恐慌，以為沒訂到。

該民眾指出，正確查詢已訂購的票，需從右上按人頭登入，再進入「訂票/交易紀錄」裡查詢，才會出現所有已付/未付款的票，也是在這邊才能找到忘記的訂票代碼，之後再去左邊「個人訂票紀錄查詢/修改訂票/網路付款」填代碼付款。

另民眾表示，付款過程中發現，付款的按鈕緊貼著「取消訂票」，這樣的設定介面真的會讓人感到很焦躁，因為很有可能搶掉過程中，一緊張就會不小心錯按成「取消訂票」，坦言不能理解台鐵官網訂票介面，為何要設計得這麼複雜且不直覺，讓民眾感覺錯亂，即便搶完票也會非常不開心。

春節 春節交通 春節返鄉

