關鍵39分鐘完成心肌梗塞搶救 為恭醫院攜手山城醫療群成功守護生命

65歲李姓男子日前突發胸痛，前往「山城醫療群」三灣診所就醫，醫師完成心電圖檢查，研判疑似心肌梗塞，隨即啟動轉診與通報機制，緊急送往頭份市為恭紀念醫院，到院39分鐘後就打通血管，成功把握黃金搶救時機。

為恭醫院心臟內科黃威翰醫師指出，近來寒流接連來襲，氣溫明顯下降，日夜溫差加大，心血管疾病發作風險隨之升高。提醒民眾，低溫環境容易誘發血管收縮與血壓上升，特別是清晨與夜晚，更是急性心肌梗塞與中風等心血管事件的高風險時段，不可掉以輕心。

他表示，李姓男子病患平日有抽菸習慣，日前因突發胸痛前往三灣診所就醫，診所院長賴鎮華第一時間完成心電圖檢查，研判病患疑似心肌梗塞，隨即啟動轉診與通報機制，在到達為恭醫院前的救護階段，消防隊緊急救護技術員立即將心電圖上傳，經線上指導醫師即時判讀確認為急性心肌梗塞，並透過山城醫療群綠色通道後送至為恭醫院，抵達醫院時醫護團隊早已待命，迅速與心臟內科會診，25分鐘內送入心導管室治療，從到院至血管成功打通僅花39分鐘，遠優於治療標準90分鐘，成功把握搶救時機。

黃威翰表示，這起案例充分展現山城醫療群在分級醫療體系中的高度默契與效率，基層診所即時辨識、到院前救護系統快速串聯、後送醫院專科團隊無縫接手，形成穩定可靠的急重症後盾。三灣診所長期配合醫療群運作，在第一線急性心血管事件的判斷與轉介貢獻良多，是分級醫療合作中不可或缺的重要夥伴。

他特別提醒，低溫會導致血管收縮、血壓上升，進而增加心臟負擔，尤其是年長者及三高族群（高血壓、糖尿病、高血脂症）或曾有心臟病、中風病史者，都屬冬季心血管疾病高風險族群，應特別留意身體狀況。寒冷天氣應注意5個事項，第一、做好保暖措施，特別是頭頸部，起床前先穿好保暖衣物再下床；第二、規律服藥並持續監測血壓，切勿自行停藥；第三、避免清晨過早外出運動，運動前應充分暖身；第四、飲食以清淡為原則，減少高油、高鹽攝取；第五、注意補充水分，避免血液濃稠度上升而增加血栓風險。如果出現胸悶、胸痛、呼吸困難、頭暈、冒冷汗或單側肢體無力等症狀，應立即就醫，爭取黃金治療時間。