周末水氣增降雨範圍擴大 氣象署：下波冷空氣下周一南下影響

中央氣象署預報員葉致均上午指出，今起到周六輻射冷卻影響明顯，夜晚清晨偏冷，西半部日夜溫差大。周末之後水氣逐漸增多，迎風面降雨逐漸增加。今天有一波比較偏北高壓南下影響，但明天清晨減弱；下一波冷空氣下周一南下影響，東北季風增強，強度增強中。

葉致均指出，大陸的乾冷空氣逐漸往南開始移入台灣上空，北台灣雲量相當少，中南部清晨時雲量偏多，因此今天清晨北部溫度偏低，由於雲量偏少，輻射冷卻效應明顯，不少地區出現7到8度低溫；南部雲較多，清晨低溫不如北部。

葉致均指出，大陸冷高壓今起到明晨影響，明起白天溫度持續回升，今白天高溫都超過20度，但低溫明顯，入夜之後中部以北預估普遍低溫在12-14度，南部及花東約15、16度，空曠地區可能更低，不排除仍有10度以下低溫發生。明天到周六西半部日夜溫差大 。

葉致均表示，下一波冷空氣18日（下周日）、19日（下周一）逐漸南下，下周有逐漸增強趨勢，且強度偏強，需持續留意下周帶來影響。

降雨趨勢方面，葉致均指出，今到周五多雲到晴，水氣偏少，只有東部零星雨。周六、周日隨著菲律賓東方海面水氣北上之後，台灣水氣略增，降雨範圍稍擴大，讓迎風面的東半部及基隆、北海岸及大台北山區降雨較明顯；下周一東北季風增強，迎風面桃園以北、東半部仍會下雨。

葉致均指出，至於菲律賓東方海面低壓逐漸形成，往菲律賓東方接近，明後天可能逐漸增強，不排除成颱，由於中心仍受北方冷空氣影響，低壓系統會在菲律賓附近海面活動，可能在菲律賓東方往東北方向前進或直接消散，要直接北上影響台灣機率低，頂多周末時因外圍水氣影響，會讓台灣東半部水氣增加。 今天清晨低溫分布。圖／中央氣象署提供 本周天氣提醒。圖／中央氣象署提供 未來一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供 未來一周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供