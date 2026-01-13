聽新聞
從好好蓋到好好拆 環境部倡建築全生命周期淨零
環境部上午舉辦「綠建築新思維：築綠而居・循環重生」記者會，攜手內政部與產學界，推動「淨零綠生活」延伸至居住空間。
環境部長彭啓明指出，建築淨零關鍵在於「從好好蓋，到好好拆」的全生命周期思維。「好好蓋」是從建築物「出生」階段，就考量綠建築設計及建造時使用環保標章與綠建材，「好好拆」則是在建築物「重建拆除」階段，透過拆除現場的精細分類與源頭減量，讓原本被視為廢棄物的營建材料成為可再利用資源。
內政部建築研究所表示，將修正不動產說明書規定，揭露綠建築標章與能效分級，提升購屋資訊透明度。信義房屋也宣布率先配合政策，共同推動居住淨零轉型。
