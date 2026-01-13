快訊

從好好蓋到好好拆 環境部倡建築全生命周期淨零

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
環境部上午舉辦記者會，攜手內政部與產學界，推動「淨零綠生活」延伸至居住空間。環境部長彭啓明（中）、內政部建築研究所所長王榮進（左三）、信義房屋創辦人周俊吉（右三）、豐譽營造董事長謝佶燁（右二）、冠軍建材總經理林祐宇（右一）等人出席合影。記者林伯東／攝影
環境部上午舉辦「綠建築新思維：築綠而居・循環重生」記者會，攜手內政部與產學界，推動「淨零綠生活」延伸至居住空間。

環境部長彭啓明指出，建築淨零關鍵在於「從好好蓋，到好好拆」的全生命周期思維。「好好蓋」是從建築物「出生」階段，就考量綠建築設計及建造時使用環保標章與綠建材，「好好拆」則是在建築物「重建拆除」階段，透過拆除現場的精細分類與源頭減量，讓原本被視為廢棄物的營建材料成為可再利用資源。

內政部建築研究所表示，將修正不動產說明書規定，揭露綠建築標章與能效分級，提升購屋資訊透明度。信義房屋也宣布率先配合政策，共同推動居住淨零轉型。

環境部上午舉辦「綠建築新思維：築綠而居・循環重生」記者會，攜手內政部與產學界，推動「淨零綠生活」延伸至居住空間。環境部長彭啓明（左）與信義房屋創辦人周俊吉（右）出席致詞。記者林伯東／攝影
環境部上午舉辦「綠建築新思維：築綠而居・循環重生」記者會，攜手內政部與產學界，推動「淨零綠生活」延伸至居住空間。環境部長彭啓明出席致詞。記者林伯東／攝影
綠建築 淨零

