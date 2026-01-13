台鐵東部春節加開車票賣37.9萬張 西部明天0時準備開搶

因應2026年春節連續假期疏運旅客需要，台鐵自2026年2月12日至2月23日共12天，全線加開各級列車共計271班。東部幹線今天0時開搶，截至今早9時止，已完成20萬6970筆、37萬9537張訂票；另外，西部幹線明（14日）0時開搶、東線實名制則於周四（15日）0時開放訂票。

台鐵春節疏運12天，全線加開各級列車共計271班。其中包含東部地區實名制列車8班、彰化-台北-花蓮EMU3000型自強號列車20班、台北-高雄-台東EMU3000型自強號6班、七堵－彰化（海線）EMU3000型自強號列車8班、台中-潮州EMU3000型自強號6班；另為加強疏運旅客，今年2月12日至23日，暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

2月12日至23日春節疏運期間，西部幹線EMU3000型列車暫停自由座服務，改於乘車當日限量發售250張無座票，禁止進入6車，旅客可經由官網訂票，車站窗口、自動售票機取票或使用「台鐵e訂通」APP取票。

台鐵指出，春節連續假期車票自今年1月13日（二）0時起開放東部幹線對號列車（包含宜蘭線、北迴線、南迴線及跨線列車）訂票；1月14日（三）0時起開放西部幹線對號列車訂票，皆可預訂至2月23日的乘車票。

此外，東線實名制列車班次，將於1月15日（四）0時起，開放國民身分證第1碼為U或V、設籍於花蓮縣或台東縣及上開二者之配偶與直系血親一親等民眾訂票。相關加開列車車次、時刻，即日起可於台鐵公司官網及「台鐵e訂通」APP查詢。

針對今0時開搶的東部幹線春節車票，台鐵指出，東部幹線對號列車（含宜蘭線、北迴線、花東線、南迴線及跨線）截至今日上午9時止，總計完成20萬6970筆、37萬9537張訂票，訂票過程順利。

台鐵提醒，旅客完成訂票後，敬請於2日內（含訂票當日）至本公司各售票車站及便利超商（統一、全家、萊爾富、OK）取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」及台鐵e訂通APP付款購票。

逾期未取的車票，將於1月15日上午9時重新釋出；因旅客隨時有退、換票情形，詳細餘票請查閱本公司訂票網頁剩餘座位查詢功能。

截至今日上午9時車票預訂概況：

一、東部幹線車票預訂概況：

(一)台北往花蓮、台東方向

2月13日上午8時至2月14日下午6時，長途自強號尙餘零星座位；其餘時段仍有餘位。

(二)台東、花蓮往臺＝台北方向

2月21日上午11時至22日下午14時，長途自強號尙餘零星座位；其餘時段仍有餘位。

二、南迴線車票預訂概況：

(一)高雄往台東方向

2月13日至2月14日，長途自強號各時段仍有餘位。

(二)台東往高雄方向

2月21日至2月22日，長途自強號各時段仍有餘位。

另外，花蓮縣政府申請返鄉及返工專車共計開行4班，由花蓮縣政府另行公告票務相關事宜及訂票期程。」 東部實名制列車車票周四開放訂票。圖／台鐵提供