【重磅快評】「青堤之亂」的啟示：對民粹者卑躬屈膝無法換來尊重

聯合報／ 主筆室
基隆一家甜點店因甜點名稱使用「青提」而引起網友間的熱烈討論。圖／擷取自Threads
基隆一家甜點店因甜點名稱使用「青提」而引起網友間的熱烈討論。圖／擷取自Threads

四處找「中國用語」出征網路鄉民的又出動了。這次遭殃的，是一家位於基隆的甜點店。因為甜點名稱用了「青堤」，被這群「支語警察」出征，不但猛刷一星負評，還揚言抵制消費。不過這家甜點店不但不妥協，還說為產品命名是自己的自由，揚言報警處理。堅持立場的作風，反而迎來不少好評，評論區的支持者，也瞬間壓過「支語警察」。

無獨有偶，高雄一家甜品店，也用「青堤」給甜點命名，也遭到「支語警察」出征。但這家甜品店選擇屈服，不但第一時間道歉，還把甜品改了名字。不過，底下留言的多數反應，都一面倒認為高雄甜品店應該堅持自己的立場，不應該被出征就道歉改名，這樣反而顯得自己心虛理虧。而這樣的做法，「支語警察」是否埋單，也大有問題。

其實對於這個新聞，大部分人第一直覺應該是「青堤是什麼？為什麼被出征？」原來，「提子」被認為是「葡萄」的另一種用法。「支語警察」說，這種用法是從「中國來的」，台灣不能用。於是，甜品店就被出征了。

但「支語警察」不知道的是，不但「提子」是「中國用語」，「葡萄」更是徹頭徹尾的「中國用語」。而且進一步探索起源，兩者也都是「外來語」。雖然確切出處以不可考，一般認為「葡萄」一詞應該是從伊朗一帶傳進中國，經過演變，才定名為「葡萄」，如唐代詩人王翰就有「葡萄美酒夜光杯」的詩句。而「葡萄」用法，也順勢傳入日本等亞洲國家。

至於「提子」的用法，雖然遠遠晚於葡萄，可能是起源於清末明初，但也是不折不扣的「外來語」，應該是從葡萄的英文"grape"音譯演變而來。最初在香港、南洋流行，多半用於「進口葡萄」，後來才在傳進中國大陸。而在台灣，不只是在甜點店，乾果店有時也能見到用「青提子乾」來標示「青葡萄乾」。

所以所謂外來、本土；支語、台語，其實都是虛妄。最重要的，是如基隆甜點但老闆說的，「叫起來就是好聽」。商家覺得怎樣好聽，旁人本來就無從置喙。用自己的意識形態加諸在別人的產品上--而且還是自己想像的意識形態--不但無謂，而且無良。

不過，這種四處橫行的「支語警察」製造仇恨對立固然如蟑螂般令人生厭，但也不是沒有帶來一些正向價值。首先，從民眾反映看，一面倒對這種人的厭惡，證明善良人、正常人還是居多的。其次，是他們的每次出征，幾乎都是對文字、語言發展的錯誤解讀，所以每次出征，都成了一次「說文解字」的機會。他們藉由「扮演反派角色」，其實是對考據訓詁和推廣中國傳統文化做出了實質貢獻。

